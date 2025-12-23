Anyaországi mérleg

– Egészen jól indult az évünk, de a járványok és a túltermelés által okozott piaci zavarok szétzúzták a reményeket. Kezdjük azokkal az ágazatokkal az értékelést, ahol nemcsak az év eleje volt jó, hanem a vége is kedvezően alakult. A húsmarha- és a juhtartók összességében jó évet zárhatnak. A január elején Romániából behurcolt kiskérődzők pestise, majd a márciusban kitört ragadós száj- és körömfájásjárvány, valamint a szeptembertől új szerotípusokkal hat év után ismét felbukkanó kéknyelv-betegség miatt elrendelt korlátozások és piaci zavarok jövedelemkiesést okoztak a gazdáknak. Mégis, a felvásárlási árak az év nagyobb részében magasan, a végén pedig rekordszinten voltak. Ennek köszönhető, hogy az éves mérleg mindent összevetve végül pozitív lett.

A sertés- és tejágazatban ugyanakkor nagyon felemás az összkép. Éves szinten a jobbaknak ugyan kijön pozitívra a mérleg, de az utolsó hónapok árzuhanása és a középtávú kilátások nagyon nehéz hónapokat vetítenek előre. Pedig nem indult rosszul az év, és még a száj- és körömfájásjárvány negatív piaci hatásai sem okoztak volna jelentősebb bevételcsökkenést a termelőknél, ám az utolsó negyedévben nagyon rossz irányt vett a tejtermelés és sertéstartás jövedelmezősége. Rég nem tapasztalt árzuhanás figyelhető meg Európában a tejet és a sertéshúst illetően. Az okok összetettek: belső (túltermelés, kereslet csökkenése) és külső (piacvesztés, vámok) körülmények egyaránt közrejátszanak. De még ezek együtt sem indokolnak ekkora áresést. A hirtelen és sokak számára váratlanul jött áresésben a globalizált piac és kereskedelmi láncok manipulációja, hisztériája és eltúlzott reakciói egyaránt szerepet játszanak.

Elmondható, hogy 2022-től nem várt fordulat következett be a mezőgazdaság két fő ágazatában: csökkent a növénytermesztés és nőtt az állattenyésztés jövedelmezősége. Ettől persze még nem akarnak állattenyésztők lenni a növényter­mesztők, és az állattartó gazdaságok számának csökkenése folytatódik. A versenyképes telepek ugyanakkor nagyobbak és még jobbak lettek, így összességében növekedni tudott az ágazat termelése. Akkor is, ha soha nem látott mértékű csapást okoztak a járványos állatbetegségek 2025-ben, nagy valószínűséggel 40 százalék fölötti arányt fog elérni az állattenyésztés a mezőgazdaságon belül, amire már nagyon régen nem volt példa.