Lehet pályázni a feldolgozásra

Az intézkedés neve: Befektetések a mezőgazdasági termékek feldolgozásába és forgalmazásába élelmiszerek és feldolgozott termékek előállítása céljából, amelyek nem szerepelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. mellékletében.

Az intézkedés keretében nyújtott finanszírozás legfeljebb a támogatható kiadások 65 százalékát teheti ki, és nem haladhatja meg a 10 millió eurót a kenyéripari ágazatban történő alapítási beruházások esetében, valamint a 3 millió eurót az egyéb típusú beruházások esetében. A DR 23-ra pályázhatnak a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások kategóriájába tartozó cégek.

A finanszírozható beruházások között megemlítjük: fagylalt és sörbet, kenyér, sütemény és friss pék­áruk, makaróni, tészta, kuszkusz és más hasonló liszttermékek, kakaó-, csokoládé- és cukortermékek, fűszerek és összetevők, homogenizált élelmiszerek és diétás élelmiszerek, italok (például sör) gyártása. A beruházások támogatására jogosult tevékenységi területeket a pályázati útmutató 16. melléklete tartalmazza.

A feldolgozóipar fejlesztésére a kiírás értéke 165 millió euró. A támogatásból megvalósítható egy új termelési egység létrehozása vagy egy működő termelési egység tevékenységének diverzifikálása, új termék, termékek gyártása, feltéve, hogy az új támogatható tevékenység nem azonos vagy hasonló, mint a korábban az adott egységben végzett tevékenység. Az elszámolható költségek listája megtalálható az eligazító füzetben.

A támogatás mértéke változik, Kovászna megyében a nagy cégeknél 40, a közepes cégeknél 50, a kisvállalkozásoknál pedig 60 százalékos.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy külön lehet pályázni új feldolgozók létesítésére – a kiírásban szereplő összeg 82,5 millió euró – és a már működő feldolgozók kapacitásának növelésére, korszerűsítésére és új termékek bevezetésére, ahol ugyancsak 82,5 millió euró a keret. A hivataltól azt is megtudtuk, hogy elég nagy a versengés, a hét végéig új feldolgozók létesítésére 18 pályázatot tettek le már 83,7 millió euró értékben, a korszerűsítésnél 14 pályázatot 24,4 millió euró értékben. A szabály szerint a kiírásban szereplő összegnek a másfélszerese (150 százalék) tölthető fel, azon túl a rendszer nem fogadja a pályázatokat. A letevéshez szükséges minimális pontszám mindkét össze­tevőnél január 14-ig 70 pont, január 5-től február 16-ig pedig 45 pont.

A DR 23-as pályázati csomag a www.afir.ro honlapon a Finanszírozás (Finanțare) menüpont alatt, a Feldolgozás (Procesare) pontnál érhető el. Itt tanulmányozhatóak a pontszerzési lehetőségek is.