Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Lehet pályázni a feldolgozásra

2025. december 23., kedd, Gazdakör

December 15-től február 16-áig lehet pályázni a DR 23-as intézkedésre, ismertebb nevén GBER-sémára. 

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Az intézkedés neve: Befektetések a mezőgazdasági termékek feldolgozásába és forgalmazásába élelmiszerek és feldolgozott termékek előállítása céljából, amelyek nem szerepelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. mellékletében. 

Az intézkedés keretében nyújtott finanszírozás legfeljebb a támogatható kiadások 65 százalékát teheti ki, és nem haladhatja meg a 10 millió eurót a kenyéripari ágazatban történő alapítási beruházások esetében, valamint a 3 millió eurót az egyéb típusú beruházások esetében. A DR 23-ra pályázhatnak a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások kategóriájába tartozó cégek.

A finanszírozható beruházások között megemlítjük: fagylalt és sörbet, kenyér, sütemény és friss pék­áruk, makaróni, tészta, kuszkusz és más hasonló liszttermékek, kakaó-, csokoládé- és cukortermékek, fűszerek és összetevők, homogenizált élelmiszerek és diétás élelmiszerek, italok (például sör) gyártása. A beruházások támogatására jogosult tevékenységi területeket a pályázati útmutató 16. melléklete tartalmazza.

A feldolgozóipar fejlesztésére a kiírás értéke 165 millió euró. A támogatásból megvalósítható egy új termelési egység létrehozása vagy egy működő termelési egység tevékenységének diverzifikálása, új termék, termékek gyártása, feltéve, hogy az új támogatható tevékenység nem azonos vagy hasonló, mint a korábban az adott egységben végzett tevékenység. Az elszámolható költségek listája megtalálható az eligazító füzetben.

A támogatás mértéke változik, Kovászna megyében a nagy cégeknél 40, a közepes cégeknél 50, a kisvállalkozásoknál pedig 60 százalékos.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy külön lehet pályázni új feldolgozók létesítésére – a kiírásban szereplő összeg 82,5 millió euró – és a már működő feldolgozók kapacitásának növelésére, korszerűsítésére és új termékek bevezetésére,  ahol ugyancsak 82,5 millió euró a keret. A hivataltól azt is megtudtuk, hogy elég nagy a versengés, a hét végéig új feldolgozók létesítésére 18 pályázatot tettek le már 83,7 millió euró értékben, a korszerűsítésnél 14 pályázatot 24,4 millió euró értékben. A szabály szerint a kiírásban szereplő összegnek a másfélszerese (150 százalék) tölthető fel, azon túl a rendszer nem fogadja a pályázatokat. A letevéshez szükséges minimális pontszám mindkét össze­tevőnél január 14-ig 70 pont, január 5-től február 16-ig pedig 45 pont. 

A DR 23-as pályázati csomag a www.afir.ro honlapon a Finanszírozás (Finanțare) menüpont alatt, a Feldolgozás (Procesare) pontnál érhető el. Itt tanulmányozhatóak a pontszerzési lehetőségek is. 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Incze Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-23 08:00 Cikk megjelenítése: 225 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 467
szavazógép
2025-12-23: Gazdakör - Incze Péter:

Példátlan méretű gazdatüntetés Brüsszelben

Az agrár-érdekképviseletek becslése szerint a 27 tagállamból mintegy tízezer gazdálkodó tüntetett az Európai Unió agrárpolitikája ellen múlt csütörtökön, az EU-csúcs napján Brüsszelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb gazdatüntetésén magyar és román termelők is részt vettek. 
2025-12-23: Gazdakör - Incze Péter:

Anyaországi mérleg

Az anyaországi állattenyésztés idei eredményeiről kérdeztük dr. Wagenhoffer Zsombort, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatóját.
rel="noreferrer"