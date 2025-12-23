A négyórás beszélgetés végén az államfő azt mondta, meglátása szerint rendkívül hasznos volt az egyeztetés mind az igazságszolgáltatásban dolgozók, mind pedig a rendszeren kívül állók, de a működése iránt érdeklődők számára. Az elnök leszögezte, az elmúlt napokban érkezett üzenetekben és a hétfői beszélgetésen több olyan információ elhangzott, amelyeket ellenőrizni kell, és ez esetenként időigényes lesz. Nicuşor Dan azt is hangsúlyozta, hogy „akik érintve érezték magukat”, meg fogják kapni a lehetőséget, hogy ugyanezen körülmények között válaszoljanak a vádakra.

A bírák és ügyészek által felvetett problémák között szerepelt a 2022-ben elfogadott igazságügyi törvények haladéktalan módosításának szükségessége; az igazságszolgáltatás legfelsőbb szintjén – különösen a legfelsőbb bíróságon és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsban (CSM) – kialakult „oligarchikus rendszer”; egyes bíróknak és ügyészeknek a politikai szereplőkkel való túl szoros kapcsolata; a CSM keretében működő Igazságügyi Felügyelet (IJ) által a „kényelmetlen” bírákkal és ügyészekkel szemben elkövetett visszaélések, kettős mérce alkalmazása. A tárgyalások egy 20 tagú csoporttal folytatódtak, amelynek tagjai azt kérték, hogy a találkozó ne legyen nyilvános.

Ellenzik a referendumot

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói részlege vasárnap este bírálta Nicuşor Dan államfő aznapi bejelentését, miszerint január elején referendumot kezdeményezne a bírák és ügyészek körében a CSM működéséről. Közleményében a testület hangsúlyozta: az alkotmányos hatáskörök gyakorlása csak a hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának szigorú tiszteletben tartásával történhet, és a javasolt szavazás megszervezését nem teszik lehetővé a törvények, különösen nem a bírák körében, akiknek a jogállását az alkotmány szabályozza. A CSM leszögezte: a testület alkotmányos feladata az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálása, hatásköreit autonóm módon gyakorolja, és „nem tűr el semmilyen közvetlen vagy közvetett beavatkozást” az igazságszolgáltatás működésébe. Ugyanakkor megállapította, hogy a rendszer esetleges működési zavarai csak intézményi együttműködéssel, alapos szakmai elemzéssel, nyugodt társadalmi légkörben kezelhetők, nem „érzelmi indíttatású” kezdeményezésekkel.

A CSM ügyészi részlege hétfőn közölte: nem ért egyet az alkotmány és az igazságügyi rendszer működését szabályozó törvények megkerülésével. Közleményükben az ügyészek rámutattak: májusi tisztségbe lépése óta több ízben is meghívták az államfőt a CSM üléseire, és meggyőződésük, hogy párbeszéddel az elmúlt időszakban felmerült számos kérdést tisztázni lehetett volna. Hangsúlyozták, hogy a jelenleg hatályos törvény pontosan megszabja a CSM-tagok leváltásának módozatait, de az államfő által javasolt referendum nincsen köztük. „Az ügyészi részleg tagjai nem érthetnek egyet az alkotmány és az igazságügyi rendszer működését szabályozó törvények megkerülésével, már csak amiatt sem, mert egy állítólagos törvénysértést nem lehet egy másik törvénysértéssel orvosolni” – írják. Hozzáteszik: az ügyészi részleg tagjai készen állnak lemondani, ha a többség ezt kérné tőlük. Rámutattak arra is, hogy az igazságügyi törvények folyamatos módosításai zavart okoztak mind a bíróságok, mind az ügyészségek tevékenységében. A CSM ügyészi részlege az elmúlt három évben többször is felhívta a figyelmet, hogy több ponton is javításra szorulnak a jogszabályok, és a napokban elhangzott rend­ellenességek közül többet maguk is jeleztek már korábban – tették hozzá. Az ügyészi részleg képviselői a román társadalmat irányító demokratikus mechanizmusok támogatói, illetve a hatóságok közötti párbeszéd és lojális együttműködés hívei, akik a rendszer igényeinek megfelelő törvénymódosításokat támogatják, a törvény megsértésével járó intézkedéseket azonban nem – szögezi le a közlemény.

Civilek a mellébeszélés ellen

A civil társadalom nem az igazságszolgáltatás függetlenségét vitatja, hanem a rendszer működési zavarait, amelyek aláássák a lakosságnak az igazságszolgáltatásba vetett bizalmát – üzente vasárnap esti nyílt levelében a Corupţia Ucide (A korrupció öl) egyesület a CSM aznapi közleményére reagálva, amely nem a felvetett problémákkal foglalkozik, hanem elkerüli azokat. Az egyesület szerint a bírák függetlensége az ügyek elbírálásában nem mentesíti a bírósági intézményeket a nyilvános párbeszéd, az átláthatóság és az intézményi elszámoltathatóság alól, ha komoly működési zavarok merülnek fel. „Ha bármilyen nyilvános konzultációra, vitára vagy polgári nyomásgyakorlásra irányuló kezdeményezést „beavatkozásnak” minősítenek, azt kockáztatják, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége a megfelelő működés garanciája helyett a felelősségre vonhatóság elleni pajzzsá válik” – mutat rá a szervezet. Hangsúlyozza, hogy a népszavazások és a nyilvános konzultációk nem egyenlőek a politikai alárendeltséggel, és ezek határozott elutasítása – pusztán a jogalapra való hivatkozással minden más magyarázat vagy alternatíva felkínálása nélkül – megerősíti a benyomást, hogy az igazságszolgáltatás elutasít mindenféle nyílt önkiértékelést.

Az USR támogatja, az AUR felfüggesztené az államfőt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói támogatják Nicuşor Dan államfőt az igazságszolgáltatás problémáinak megoldására való törekvésében – jelentette ki tegnap a párt szenátusi frakcióvezetője. Ştefan Pălărie emlékeztetett: az USR-s képviselők többször figyelmeztettek, hogy az igazságszolgáltatásban gondok vannak, és az igazságügyi törvények javításra szorulnak. Hozzátette: a társadalom értékeli az államfő hozzáállását, az igazságszolgáltatási rendszer problémáit megelégelő bírák és ügyészek pedig boldogok, hogy közölhetik álláspontjukat az államelnökkel és a társadalommal.

A szuverenista pártok törvényhozói kedden ülnek össze, hogy megnézzék, hány aláírást tudnak összegyűjteni a Nicuşor Dan államfő tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – nyilatkozta tegnap Ştefăniţă Avrămescu AUR-os képviselő. Elmondta: a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció által javasolt felfüggesztési eljárás elindításához 155 képviselő és szenátor aláírására lenne szükség; azt már tudják, hogy a POT nem támogatja a kezdeményezést, de a PSD, a PNL és az USR részéről is számítanak szavazatokra.