NEM LESZ PLUSZ SZABADNAP. Nem ad szabadnapot január 5-én a kormány a közszféra alkalmazottjainak, be kell menniük munkába a négynapos szilveszteri minivakáció és a január 6-ai és 7-ei páros szabadnap között, ahogy a magánszférában dolgozók is teszik.

Az eddigi gyakorlat szerint a két ünnep közé eső egy, de olykor két munkanapot is szabaddá tette a kormány (azzal a feltétellel, hogy később bepótolják, de hogy mikor, azt sohasem közölték), most azonban Ilie Bolojan kormányfő úgy döntött, hogy elég volt a lazsálásból: hat héten belül ugyanis 4 dupla szabadnap van Romániában (november 30. – december 1., december 25–26., január 1–2., illetve január 6–7.), és ebből csak egy esett vasárnapra. 2026-ban amúgy 16 állami szabadnap lesz, eggyel kevesebb, mint idén, mert az ortodox pünkösdhétfő egybeesik a gyermeknappal (június 1.). Ezek közül három hétvégére esik (január 24-e, augusztus 15-e és december 26-a szombatra), de így is négy háromnapos hosszú hétvége alakul ki (május elseje péntekre, június elseje hétfőre, december 25-e pedig ismét péntekre esik), és egy négynapos (november 30-a és december elseje hétfőre és keddre esik). Az EU országai közül Románia Spanyolországgal együtt áll az első helyen évi 17 állami szabadnappal, ennél több földrészünkön csak Svájcban (35), Bosznia-Hercegovinában és Oroszországban (21–21), Nagy-Britanniában, Grúziában és San Marinóban (20–20) van. A legkevesebb (9–9) állami szabadnap Németországban és Hollandiában jár a munkavállalóknak. (Adevărul / wall-street.ro)

SZÉKELY APA-LÁNYA DUÓ NYERT. Leénekelte a csillagokat az égről Kristóf Rebeka a Csillag Születik fináléjában vasárnap este. A nézők szavazatai alapján a székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a tehetségkutatót. A 14 éves lány a Hallelujah című dallal lépett a színpadra, édesapja, Kristóf Béla hegedűn kísérte. A produkció után állva tapsolt mind a négy zsűritag. Szerintük hatalmas jövő áll Rebeka előtt, úgy vélik, most egy igazi sztár született. A győztes duó 24 millió forintot vihet haza. Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla előadását – az A csitári hegyek alatt című dalt – a válogatón is állva tapsolta meg a zsűri. (Maszol)