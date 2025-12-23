A hanuka ünnepe a brassói zsinagógában

December 14-én a hanuka ünnepét tartottuk a brassói zsinagógában az Úr 5786. esztendejében. A hanuka örömünnep, a fényt, az erőt, a tisztaságot és a szeretetet továbbítja a lelkekhez.

Időszámításunk előtt a II. században Júdeában egy görög uralkodó, IV. Antiokhosz megparancsolta a zsidó hívőknek, hogy Zeusz szobrát imádják, és tagadják meg szent könyvüket, a Tórát. Egy Modiin nevű településen, amely ma is létezik, a Hasmonok családjából származó Mátitjáhu felkelést robbantott ki, majd fia, Makkabi vezetésével egy maroknyi zsidó csapat győzelmet aratott a túlerőben lévő szíriai görögök felett i. e. 165-ben. A győzelmet arató kis csapat a feldúlt szentélyt megtisztította és újból felavatta; azóta nevezik őket makkabeusoknak. A templom kitisztítása után csak egy kis kanna olajat találtak, amely meggyújtva csodálatos módon nyolc napig adott fényt az ünnepnek.

Erre emlékezve készítenek ma is hanukiát vagy hanukai menórát, nyolc plusz egy ágú gyertyatartót, amelynek közepén helyezik el a fő gyertyát, jobbról-balról pedig négy-négy mécsest. Idén az első gyertyát december 14-én gyújtották meg, és utána mindennap eggyel többet, nyolc napig, azaz december 22-ig.

A hanukaünnepen sok hívő szokott részt venni. A brassói rendezvényt a zsinagóga elnöke, Robi Roth nyitotta meg, köszöntőbeszédet Zvi Kfir, Temesvár és Brassó, illetve Sepsiszentgyörgy rabbija mondott. Jelen volt Brassó polgármestere, alpolgármestere, a Fekete-templom lelkésze, a sepsiszentgyörgyi fiókegyház vezetője és tagjai, akik felszólalásaikkal gazdagították a műsort. A zsinagóga kórusa alkalomhoz illő dalokat énekelt, elsőként a Baruch Atah Adonai (Áldott a neved, Uram) kezdetűt. Utánuk a gyermekkórus is fellépett.

Az ünneplés befejeztével a vendégeket és hívőket nagyon ízletes, hagyományos süteménnyel, olajban sült pánkóval kínálták, ezáltal is a szentélyben talált kis kanna olajra emlékeztetve. Hanuka idején Izraelben a katonákat, az üzletekben vásárlókat, de még az utcai járókelőket is megkínálják az ünnepi csemegével.

Veres Ibolya, Uzon