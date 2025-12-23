Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Karácsonyi készülődés a Zöld Nap-suliban

2025. december 23., kedd, Közélet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület csapata az idei év utolsó Zöld Nap-sulis tevékenységén Ne pazarolj, élj többet! mottóval december második felében együtt hangolódott a közelgő karácsonyra a kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum, a Nagy Mózes Főgimnázium, a Turóczi Mózes-iskola, valamint a torjai általános iskola tanulóival és torjai óvodásokkal. 

  • Fotó: Zöld Nap Egyesület
    Fotó: Zöld Nap Egyesület

A több mint 200 gyermeket megmozgató, több korosztályban lebonyolított, kézműves-tevékenységgel, török és azer­bajdzsáni tánccal, csapatépítő játékkal színezett eseményen vetített képes előadás segítségével néhány „szuper öko” karácsonyi ötlet is bemutatásra került.

Az utóbbi időben a decemberi ünnepeket egyre többen kapcsolják a hihetetlen mértékű fogyasztáshoz és pazarláshoz – hangsúlyozta Ráduly Attila egyesületi elnök, aki azt is elmondta, hogy a Zöld Nap Egyesület önkéntesei által tartott ingyenes foglalkozások során a tanulók számos tippet, tanácsot tudhattak meg az ökokarácsonyi előkészületekről. A különböző hulladékokból készített termékekkel az volt a fő céljuk, hogy a résztvevőkben tudatosítsák, a zöldkarácsony nem csupán a környezetünk védelmét biztosítja, de ez a legsikeresebb módja a karácsonyi ünnepek leforgatásának, hiszen a zöldkarácsony és a zöldünnepek nem a lemondásról, hanem az odafigyelésről, az ötletességről és a tudatosságról szólnak – összegzett Ráduly Attila. A tevékenység a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület programjának résztámogatásával valósult meg.

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-23 08:00
