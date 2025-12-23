Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Börtönbe került

2025. december 23., kedd, Közélet

Út menti korlátnak csapódott egy személyautó Kézdisárfalván vasárnap.

    Képünk illusztráció. Fotó: pixabay.com

A kézdivásárhelyi rendőrök a helyszínen senkit nem találtak, az autóban viszont több szeszes italt tartalmazó kannát fedeztek fel. Rövid időn belül azonosították a sofőrt, egy 23 éves fiatalembert. Kiderült, hogy nem rendelkezik vezetői jogosítvánnyal, az alkoholszonda pedig 0,62 mg/l szesztartalmat mutatott ki a leheletében, így kórházba szállították vérvételre. Az ellenőrzések során kiderült, hogy a fiatalembert jogerősen 2 év és 5 hónap szabadságvesztésre ítélték több, 2023-ban elkövetett bűncselekmény miatt, köztük törvénytelen fakivágásért, lopásért, valamint jogosítvány és forgalmi engedély nélküli vezetésért. A rendőrök őrizetbe vették és börtönbe kísérték. Az ügyben ittas és jogosítvány nélküli vezetés miatt tovább folyik a nyomozás. (sz.)

