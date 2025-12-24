Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. december 24., szerda, Elhalálozás

Mély fájdalommal
 tudatjuk, hogy
SZÁSZ MAGOR KÁROLY
életének 33. évében 2025. december 22-én elhunyt.
Temetésének időpontjáról később adunk 
tájékoztatást.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ZÖLDI GIZELLA
(szül. DARAGICS)
életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2025. december 26-án 13 órakor lesz a kálnoki ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon, 
szomszéd és jó barát,
özv. PAKUCS JÁNOS
szabómester
életének 95. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. december 24-én 13 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
Megpihent a szív, mely értünk dobogott, / Két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. / Arany volt a szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd és jó barát,
TODOR GÁBOR
szabómester
életének 71. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. december 
24-én 13 órakor lesz az 
eresztevényi ravatalozóháztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Megemlékezés

Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
a szentkatolnai 
GRÜN-FÁBIÁN OLGÁRA halálának második 
évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos édesanyja 
és nővére
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZABÓ GÁBORNÉ 
GYÁRFÁS ROZÁLIÁRA 
halálának ötödik évfordulóján. Emlékét szívünkben 
örökre megőrizzük.
Szerettei
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. 
Fájó szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni SÉRA TERÉZRE halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a kilyéni VERESS ZSÓFIÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Nélküled szomorúan és 
bánatosan múlnak el az évek, feledni soha nem fognak téged. Nem múlsz el soha te, ki szívünkben élsz, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Egy lélek addig él, míg emlékeznek rá. 2025. december 24-én kilenc éve távozott 
szerettei köréből 
FERENCZ JÁNOS (TATAKA), 
a csodás férj, édesapa, nagytata, após. Emléke örökké élni fog szívünkben.
Özvegye, három lánya, három veje, négy unokája és dédunokája
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyborosnyói 
ANDRÁSI ADELLÁRA 
halálának 14. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
S ti, kik elmentetek, mindig velünk lesztek, / Szívünk zeg-zugában soha el nem vesztek. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, az étfalvi LEMHÉNYI ZELMÁRA és 
id. LEMHÉNYI BÉLÁRA 
haláluk 16., illetve 
ötödik évfordulóján. 
Nyugodjanak békében.
Gyermekeik és azok családja
