Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy
SZÁSZ MAGOR KÁROLY
életének 33. évében 2025. december 22-én elhunyt.
Temetésének időpontjáról később adunk
tájékoztatást.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120690
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ZÖLDI GIZELLA
(szül. DARAGICS)
életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2025. december 26-án 13 órakor lesz a kálnoki ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120691
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon,
szomszéd és jó barát,
özv. PAKUCS JÁNOS
szabómester
életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. december 24-én 13 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4336010
Megpihent a szív, mely értünk dobogott, / Két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. / Arany volt a szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd és jó barát,
TODOR GÁBOR
szabómester
életének 71. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. december
24-én 13 órakor lesz az
eresztevényi ravatalozóháztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336017
Megemlékezés
Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
a szentkatolnai
GRÜN-FÁBIÁN OLGÁRA halálának második
évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos édesanyja
és nővére
1120658
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZABÓ GÁBORNÉ
GYÁRFÁS ROZÁLIÁRA
halálának ötödik évfordulóján. Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük.
Szerettei
4336018
Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.
Fájó szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni SÉRA TERÉZRE halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4336004
Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a kilyéni VERESS ZSÓFIÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4336005
Nélküled szomorúan és
bánatosan múlnak el az évek, feledni soha nem fognak téged. Nem múlsz el soha te, ki szívünkben élsz, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Egy lélek addig él, míg emlékeznek rá. 2025. december 24-én kilenc éve távozott
szerettei köréből
FERENCZ JÁNOS (TATAKA),
a csodás férj, édesapa, nagytata, após. Emléke örökké élni fog szívünkben.
Özvegye, három lánya, három veje, négy unokája és dédunokája
4336008
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyborosnyói
ANDRÁSI ADELLÁRA
halálának 14. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336012
S ti, kik elmentetek, mindig velünk lesztek, / Szívünk zeg-zugában soha el nem vesztek. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, az étfalvi LEMHÉNYI ZELMÁRA és
id. LEMHÉNYI BÉLÁRA
haláluk 16., illetve
ötödik évfordulóján.
Nyugodjanak békében.
Gyermekeik és azok családja
4336015
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.