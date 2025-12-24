Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

SZÁSZ MAGOR KÁROLY

életének 33. évében 2025. december 22-én elhunyt.

Temetésének időpontjáról később adunk

tájékoztatást.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120690

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ZÖLDI GIZELLA

(szül. DARAGICS)

életének 82. évében elhunyt.

Temetése 2025. december 26-án 13 órakor lesz a kálnoki ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120691

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon,

szomszéd és jó barát,

özv. PAKUCS JÁNOS

szabómester

életének 95. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. december 24-én 13 órakor lesz a rétyi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4336010

Megpihent a szív, mely értünk dobogott, / Két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. / Arany volt a szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd és jó barát,

TODOR GÁBOR

szabómester

életének 71. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. december

24-én 13 órakor lesz az

eresztevényi ravatalozóháztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4336017

Megemlékezés

Szívünk mély fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a szentkatolnai

GRÜN-FÁBIÁN OLGÁRA halálának második

évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos édesanyja

és nővére

1120658

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZABÓ GÁBORNÉ

GYÁRFÁS ROZÁLIÁRA

halálának ötödik évfordulóján. Emlékét szívünkben

örökre megőrizzük.

Szerettei

4336018

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.

Fájó szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni SÉRA TERÉZRE halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4336004

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a kilyéni VERESS ZSÓFIÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4336005

Nélküled szomorúan és

bánatosan múlnak el az évek, feledni soha nem fognak téged. Nem múlsz el soha te, ki szívünkben élsz, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Egy lélek addig él, míg emlékeznek rá. 2025. december 24-én kilenc éve távozott

szerettei köréből

FERENCZ JÁNOS (TATAKA),

a csodás férj, édesapa, nagytata, após. Emléke örökké élni fog szívünkben.

Özvegye, három lánya, három veje, négy unokája és dédunokája

4336008

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyborosnyói

ANDRÁSI ADELLÁRA

halálának 14. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4336012

S ti, kik elmentetek, mindig velünk lesztek, / Szívünk zeg-zugában soha el nem vesztek. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, az étfalvi LEMHÉNYI ZELMÁRA és

id. LEMHÉNYI BÉLÁRA

haláluk 16., illetve

ötödik évfordulóján.

Nyugodjanak békében.

Gyermekeik és azok családja

4336015