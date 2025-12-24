TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön december 27-én, szombaton tartják a karácsonyi táncházat. 21.30-kor kezdenek a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában, majd 23 órakor a Tamási Áron Színház előcsarnokában folytatják. Házigazdák: Márton Edina Emőke és Márton Csaba. Muzsikál a Folker Együttes és a Heveder Banda. Belépő: 20 lej. Társszervezők: Lajtha László Alapítvány, Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat év végi előadásai: a Kommuna – Székely öko-románc (írta és rendezte: Radu Afrim) 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap 19 órától látható stúdió-előadásként a nagyteremben; Pignitzky Gellért Determinált című, József Attila Szabad-ötletek jegyzéke nyomán készült egyéni előadása 29-én, hétfőn 20 órától tekinthető meg a Cimborák Bábstúdióban.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Meditáció a szépségről című produkcióját 26-án, pénteken 19 órától játssza a Háromszék Táncstúdióban; a Dirty Dancing című előadás (koreográfia: Eryk Makohon) 29-én, hétfőn 18 órától látható a Háromszék Táncstúdióban.

SZILVESZTERI ELŐADÁS. Az év utolsó előadása Sepsiszentgyörgyön a kézdivásárhelyi Udvartér Színház vendégjátéka lesz december 31-én, szerdán 18 órától a színház nagytermében. Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátékát Kolcsár József rendezte.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátéka Kolcsár József rendezésében a Vigadó Művelődési Központban december 30-án, kedden 18 órától látható. Jegyek az in-time.hu oldalon.

Zene

KARÁCSONYI KONCERTEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma az esti szentmise után 19 órától a Férfidalárda karácsonyi műsora hallgatható meg. * A miklósvári Kálnoky-kastély december 25-én, csütörtökön 19.30-től újra megtelik zenével, fénnyel és melegséggel. A The Beatles’ Christmas egy karácsonyi zenei utazást ígér a világ legikonikusabb zenekarának dalaival. A koncerten Szőcs Botond zongorán és Magdalena Suciu hegedűn kelti életre a Beatles zenéjének varázsát, filmbeillő karácsonyi hangulatot teremtve a kastély gyertyafényes, meghitt borospincéjében. Jegyek a bit.ly/Kalnoky_Beatles oldalon kaphatóak. * December 26-án, pénteken 17 órától kezdődik a kovászna-vajnafalvi református templomban a hagyományos karácsonyi koncert a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközség és a Hozsánna kamarakórus szervezésében.

ROCKFESZTIVÁL. Idén harmadik alkalommal rendezik meg december 27-én, szombaton 20 órától a Ba-Rock rock­fesztivált Baróton a Városi Művelődesi Ház nagytermében. A belépés ingyenes.

ÖSSZTOSZTERON-KONCERT lesz december 30-án, kedden 20.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Zenészek: Szőcs Botond (zongora), Gáspár Álmos és Gerebenes Ede (gitár), Éltes Áron (szaxofon), Ráduly Zsófi (hegedű). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyön a Nagy-Kopecz­ky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás ma 17 órától látható. Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com).

Hitvilág

KOVÁSZNA. Evangélikus istentiszteletet tartanak Kovásznán december 26-án, karácsony másodnapján 14 órától a belvárosi református templom imatermében. Szeretettel hívják és várják a Kovásznán és környékén élő evangélikus testvéreket.

Székely Nemzeti Múzeum

A sepsiszentgyörgyi múzeum ma, valamint 27-én, szombaton, 28-án, vasárnap, 30-án, kedden és 31-én, szerdán 9–14 óráig várja a látogatókat; 25-én, csütörtökön, 26-án, pénteken és 29-én, hétfőn zárva.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának szombati élő adásai: 7 és 18 órától szentmise Szatmárnémetiből a székesegyházból, 7.50-től A hét plébániája, 9, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től és 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 13.40-től zenés köszöntő, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 18.50-től A hét plébániája. Vasárnap: 10 órától és 14.40-től imaszándékok fogadása, 10.25-tól rózsafüzér Szatmárnémetiből, 11 órától szentmise Szatmárnémetiből a székesegyházból, 13 órától Marosvásárhelyről, a Remeteszegi templomból (búcsú) és 17.30-tól Nagyváradról a székesegyházból, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma és csütörtökön 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár (0741 106 750), péntektől a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max (0752 068 364) az éjszakai szolgálatos. December 25-én 8–12 és 16–20 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057), 26-án a Csíki utcai 231-es Dona (0372 407 231) tart nyitva. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a héten a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

AUTÓBUSZJÁRATOK. A Multi-Trans Rt. értesíti az utasokat, hogy Sepsiszentgyörgyön ma az autóbuszok 18 óráig közlekednek. 25-én, csütörtökön és 26-án, pénteken a járatok a szombati menetrend szerint közekednek, az 5-ös (Sepsi Aréna), illetve a 18-as (Sugásfürdő) járat nem üzemel.

KARÁCSONYI BÁL. December 25-én 22 órától a kézdiszentléleki kultúrotthonba mulatságra várják az érdeklődőket a Perkő Néptáncegyüttes szervezésében. A jó hangulatról a Toto-Band zenekar gondoskodik.

AUTÓBUSZ MADÉFALVÁRA. A Sepsiszéki Székely Tanács a két megemlékező rendezvényre 2026. január 7-én autóbuszt indít Madéfalvára, majd onnan tovább Marosvásárhelyre a Kultúrpalotához. Az utazás és a részvétel ingyenes. Jelentkezni az SZNT székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óra között, valamint a 0757 809 126-os telefonon.

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszent­györgyi filmszínház ma és csütörtökön zárva tart. Honlap: artacinema.ro.