AtlétikaIsztambulban versenyzett

Remek eredménnyel zárta idei utolsó erőpróbáját Kolozsi Árpád Kristóf, a Sepsiszentgyörgyi ISK sportolója. A háromszéki futó az elmúlt hétvégén az isztambuli fedett pályás TOHM/Olympic Trials elnevezésű időmérő versenyen állt rajthoz, ahol 1500 méteren új egyéni csúccsal diadalmaskodott. A megyeszékhelyi atléta kiváló teljesítménye biztató előjel a február közepén esedékes Balkán-bajnokság előtt.

    Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

December 20-án és 21-én az isztambuli Ataköy Atletizm Salonu adott otthont a fedett pályás TOHM/Olympic Trials elnevezésű időmérő versenynek, amelyen részt vett a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub atlétája, Kolozsi Árpád Kristóf is. A Horovitz Hanna által felkészített versenyző az U20-as korosztály 1500 méteres próbájában állt rajthoz, és az utóbbi időben mutatott remek formáját igazolva 4:05.30 perces idővel megnyerte azt. 

Kolozsinak ez egy új fedett pályás egyéni csúcsa, tavaly 4:13 perc alatt tudta le ezt a távot. Sportolónk augusztusban a tizennyolc év alattiak szabadtéri országos bajnokságán már megfutotta ezt az időt, ám mostani teljesítményét teremben és nemzetközi mezőnyben érte el. A hétvégi törökországi vendégszereplés jól szolgált tapasztalatszerzésre a háromszéki futó számára, akinek ez az évzáró viadal egyben az utolsó olyan versenye volt, amelyen U18-as atlétaként vett részt. (tibodi)

