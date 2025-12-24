A Ion Oblemenco Stadionban az első helyzetet a piros-fekete mezesek hozták össze, a 8. percben Eppel Márton próbálkozását fogta Laurențiu Popescu, azonban ezt követően a házigazdák uralták a mérkőzést. A Craiova a 18. percben szerzett vezetést, ekkor Ștefan Baiaram átfűzte magát az ellenfél védelmén és középre passzolt, az érkező David Matei pedig a hálóba gurított (1–0). Nem sokkal később Baiaram is betalált, viszont a találatot les miatt érvénytelenítették, aztán a 33. percben az Universitatea mégis növelte előnyét: Monday Etim előkészítése után Matei ismét eredményes volt (2–0). Az olténiai csapat a folytatásban sem lassított, Carlos Mora lövését kiütötte Eduard Pap, aki a 40. percben tehetetlennek bizonyult, mivel Baiaram átadásából Mora néhány méterről a keresztléc alá továbbított (3–0).

Szünet után Filipe Coelho együttese visszavett a tempóból, bár így is mezőnyfölényben futballozott és újabb lehetőségeket alakított ki. Anzor Mekvabishvili kísérletét védte a kapus, aztán Alexandru Cicâldău tekerése épphogy célt tévesztett. A hazai alakulat a 70. percben negyedszer is beköszönt, Florin Ștefan passzából Assad Al-Hamlawi is feliratkozott a gólszerzők közé (4–0). Ezután Vladimir Screciu löketét hárította Eduard Pap, majd a 86. percben Mora beíveléséből Al-Hamlawi a jobb alsóba bólintva beállította a végeredményt (5–0). Ilyés Róbert legénysége emberhátrányban fejezte be a találkozót, mivel a 90. percben Raul Palmeș megkapta a második sárga lapját, ezért a játékvezető kiállította, a Hargita megyei gárda pedig sorozatban negyedszer szenvedett vereséget az élvonalbeli bajnokságban.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 21. forduló: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda 5–0 (gólszerzők: David Matei 18., 33., Carlos Mora 40., Assad Al-Hamlawi 70., 86.).

A táblázat:

1. Craiova 11 7 3 37–20 40

2. Rapid 11 6 4 34–20 39

3. Botoșani 10 8 3 30–15 38

4. Dinamo 10 8 3 32–18 38

5. Argeș 10 4 7 27–21 34

6. Oțelul 9 6 6 32–18 33

7. Kolozsvár 9 6 6 26–19 33

8. Arad 8 8 5 26–29 32

9. FCSB 8 7 6 31–26 31

10. Farul 7 6 8 26–25 27

11. CFR 6 8 7 29–33 26

12. Slobozia 6 3 12 21–31 21

13. Petrolul 4 8 9 16–20 20

14. Csíkszereda 3 7 11 21–48 16

15. Hermannstadt 2 7 12 17–35 13

16. Metaloglobus 2 5 14 19–46 11

Közel négy hét szünet következik, majd január 16-án folytatódik a SuperLiga, amelynek alapszakaszából még kilenc forduló van hátra. Az FK Csíkszereda hazai környezetben játszik az FC Botoșani, az Aradi UTA, az FC Hermannstadt és az FC Farul Constanța ellen, illetve pályára lép a Galaci Oțelul, a címvédő FCSB, a sereghajtó FC Metaloglobus Bukarest, a Kolozsvári Universitatea és az FC Petrolul Ploiești otthonában.

Télen több játékos is távozhat

A találkozó utáni nyilatkozatában Ilyés Róbert vezetőedző komoly változásokat helyezett kilátásba, ugyanakkor alaposan kiosztotta a labdarúgókat és kifogásolta egyesek teljesítményét. „Ilyen megaláztatást még nem éltem át. Ami igazán zavar, az néhány játékos hozzáállása. Úgy viselkedtek, mintha már vakáción lennének. Nem tehetetlenség volt, hanem egyszerűen nem is akartak. Nem lehet így pályára lépni egy mérkőzésen, amikor tudod, hogy a Craiova ellen játszol, miközben jól felkészültünk, mégis ekkora területeket hagytak az ellenfélnek, ez elképzelhetetlen” – fogalmazott.

A szakember kiemelte, vannak futballisták, akik azt hiszik, a román bajnokságban könnyebb dolguk van, amikor viszont megérkeztek, már figyelmeztette őket, a SuperLigában nagyon nehéz a feladatuk, és ez bebizonyosodott, mert ha nem teszik oda magukat, akkor semmi esélyük nincs a párharcokban. „Ki kell értékelnünk, hogy mit tettünk eddig, és meg kell néznünk, milyen határozatokat hozunk a vezetőséggel. Kemény döntések szükségesek” – mondta Ilyés Róbert, majd azt is elárulta, hogy Szabó Bálint a folytatásban már nem része a terveinek, illetve mások is a sorsára juthatnak.