Amint az elmúlt tizenöt évben, idén is öt, több területen is kiemelkedő eredményeket felmutató sepsiszentgyörgyi végzős diák vehette át a már hagyományosnak mondható Szent György-ösztöndíjat Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testületének év végi soros ülésén tegnap.

Az elismerésre és személyenként ötezer lejes pénzbeli jutalomra méltónak bizonyuló fiatalok közül négyen: Ráduly Roland Márk, Tatár Bence, Jánó Ákos és Kovács Máté a Székely Mikó Kollégium diákjai, míg az ötödik, Kocsis Rebeka a Mikes Kelemen Líceum tanulója.

Az öt díjazottat Sztakics Éva alpolgármester mutatta be. Elmondta, idén 15 pályázat érkezett a kiválósági ösztöndíjra, ezekből válogatták ki az öt nyertest. Az idei díjazottak kivétel nélkül kiváló tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai éveikben, az országos és nemzetközi tantárgyversenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, látogatói voltak a Sepsiszentgyörgyi Kiválósági Központ szakköreinek, többen szerepet vállaltak az ifjúsági élet megszervezésében, civil szervezetekben önkénteskedtek, illetve van, aki a népművészet és a kultúra terén is jeleskedett. Az idei díjazottak elsősorban a reáltudományok (főképp az informatika, számítástechnika, matematika) területéről kerültek ki.

A Szent György Ösztöndíjakat Antal Árpád polgármester, valamint Sztakics Éva és Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterek nyújtották át a diákoknak. Az eseményt a Plugor Sándor Művészeti Líceum két diákja által trombitán előadott zenei művek tették még ünnepélyesebbé.