Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szent György-ösztöndíjakIdén is a mikósok taroltak

2025. december 24., szerda, Közélet

Amint az elmúlt tizenöt évben, idén is öt, több területen is kiemelkedő eredményeket felmutató sepsiszentgyörgyi végzős diák vehette át a már hagyományosnak mondható Szent György-ösztöndíjat Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testületének év végi soros ülésén tegnap.

  • Idén ők érdemelték ki a Szent György-ösztöndíjat. Fotó: Albert Levente
    Idén ők érdemelték ki a Szent György-ösztöndíjat. Fotó: Albert Levente

Az elismerésre és személyenként ötezer lejes pénzbeli jutalomra méltónak bizonyuló fiatalok közül négyen: Ráduly Roland Márk, Tatár Bence, Jánó Ákos és Kovács Máté a Székely Mikó Kollégium diákjai, míg az ötödik, Kocsis Rebeka a Mikes Kelemen Líceum tanulója. 

Az öt díjazottat Sztakics Éva alpolgármester mutatta be. Elmondta, idén 15 pályázat érkezett a kiválósági ösztöndíjra, ezekből válogatták ki az öt nyertest. Az idei díjazottak kivétel nélkül kiváló tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai éveikben, az országos és nemzetközi tantárgyversenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, látogatói voltak a Sepsiszentgyörgyi Kiválósági Központ szakköreinek, többen szerepet vállaltak az ifjúsági élet megszervezésében, civil szervezetekben önkénteskedtek, illetve van, aki a népművészet és a kultúra terén is jeleskedett. Az idei díjazottak elsősorban a reáltudományok (főképp az informatika, számítástechnika, matematika) területéről kerültek ki.

A Szent György Ösztöndíjakat Antal Árpád polgármester, valamint Sztakics Éva és Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterek nyújtották át a diákoknak. Az eseményt a Plugor Sándor Művészeti Líceum két diákja által trombitán előadott zenei művek tették még ünnepélyesebbé.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-24 08:00 Cikk megjelenítése: 428 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 494
szavazógép
2025-12-24: Közélet - :

Össze kell kapaszkodnunk

„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük” (Mt 2,10)
2025-12-24: Közélet - Bartos Lóránt:

Ünnepváró ajándékozás Kézdivásárhelyen

Karácsonyi ajándékozásra került sor tegnap a Gábor Áron Líceum egyik épületében működő Act for Children Nappali Központban.
rel="noreferrer"