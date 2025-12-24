Ünnepváró ajándékozás Kézdivásárhelyen

A központ, amely uniós pályázat révén jött létre azzal a céllal, hogy szakavatott segítséget nyújtsanak a rászoruló gyermekeknek, november 5-én kezdte meg működését. Jelenleg 117 kiskorúval foglalkoznak egyénre szabott felmérések alapján. Összetett szakmai csapat végzi a munkát: három pszichológus, két szociális munkás, két pedagógus, egy orvosi asszisztens és egy programszervező dolgozik azon, hogy a gyermekek testi-lelki fejlődését és jólétét előmozdítsák.

Az ünnepváró ajándékozás kezdeményezője Illés Andrea, a Tégy a gyermekekért program célcsoportfelelőse. A központot látogató gyermekek leírták, mit szeretnének karácsonyra, majd a kívánságokat tartalmazó kártyákból a nappali központ és a polgármesteri hivatal munkatársai választhattak, vállalva egy-egy kérés teljesítését. A kezdeményezés különlegessége abban rejlett, hogy a gyermekek valóban azt az ajándékot kapták meg, amire vágytak: volt, aki édességet vagy játékot kért, mások téli cipőt, kabátot.

Az ünnepi program Szilveszter Szabolcs alpolgármester és a központvezető köszöntőbeszédével vette kezdetét, majd meseolvasás és közös éneklés következett, zongorán kísért Raff Róbert református szórványlelkész. Az esemény ajándékosztással és a Cornerstone jóvoltából szeretetvendégséggel zárult.

Az Act for Children Nappali Központ továbbra is várja a jelentkezőket programjaira. Érdeklődni többek között a polgármesteri hivatal 5-ös irodájában lehet.