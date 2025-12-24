Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ünnepváró ajándékozás Kézdivásárhelyen

2025. december 24., szerda, Közélet

Karácsonyi ajándékozásra került sor tegnap a Gábor Áron Líceum egyik épületében működő Act for Children Nappali Központban.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A központ, amely uniós pályázat révén jött létre azzal a céllal, hogy szakavatott segítséget nyújtsanak a rászoruló gyermekeknek, november 5-én kezdte meg működését. Jelenleg 117 kiskorúval foglalkoznak egyénre szabott felmérések alapján. Összetett szakmai csapat végzi a munkát: három pszichológus, két szociális munkás, két pedagógus, egy orvosi asszisztens és egy programszervező dolgozik azon, hogy a gyermekek testi-lelki fejlődését és jólétét előmozdítsák.

Az ünnepváró ajándékozás kezdeményezője Illés Andrea, a Tégy a gyermekekért program célcsoportfelelőse. A központot látogató gyermekek leírták, mit szeretnének karácsonyra, majd a kívánságokat tartalmazó kártyákból a nappali központ és a polgármesteri hivatal munkatársai választhattak, vállalva egy-egy kérés teljesítését. A kezdeményezés különlegessége abban rejlett, hogy a gyermekek valóban azt az ajándékot kapták meg, amire vágytak: volt, aki édességet vagy játékot kért, mások téli cipőt, kabátot.

Az ünnepi program Szilveszter Szabolcs alpolgármester és a központvezető köszöntőbeszédével vette kezdetét, majd meseolvasás és közös éneklés következett, zongorán kísért Raff Róbert református szórványlelkész. Az esemény ajándékosztással és a Cornerstone jóvoltából szeretetvendégséggel zárult.

Az Act for Children Nappali Központ továbbra is várja a jelentkezőket programjaira. Érdeklődni többek között a polgármesteri hivatal 5-ös irodájában lehet.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-24 08:00 Cikk megjelenítése: 134 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 494
szavazógép
2025-12-24: Közélet - Nagy D. István:

Idén is a mikósok taroltak (Szent György-ösztöndíjak)

Amint az elmúlt tizenöt évben, idén is öt, több területen is kiemelkedő eredményeket felmutató sepsiszentgyörgyi végzős diák vehette át a már hagyományosnak mondható Szent György-ösztöndíjat Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testületének év végi soros ülésén tegnap.
2025-12-24: Közélet - :

Két éve tartó karácsonyi összefogás

Az adventi időszakban mindenki várja a karácsonyi csodát. De vajon mit is jelent a mai rohanó világban a csoda? Talán egy mosolyt, egy ölelést, egy felejthetetlen élményt vagy egy drága ajándékot?
rel="noreferrer"