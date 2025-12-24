Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bukaresttől Egyedhalmáig autópályán

2025. december 24., szerda, Belföld

Átadták a forgalomnak a moldvai A7-es autópálya újabb, mintegy 50 kilométeres szakaszát, így megszakítás nélkül lehet hajtani Bukarest és a fővárostól 250 kilométernyire található Egyedhalma (Adjud) között.

  • Jól haladnak az A7-es autópályával. Fotó: Facebook / Cristian Pistol
    Jól haladnak az A7-es autópályával. Fotó: Facebook / Cristian Pistol

Egy órával a megnyitás után máris baleset történt: egy kamion, egy furgon és egy személyautó ütközött az autópálya kijáratánál, Egyedhalma közelében. Négy embert kellett kórházba szállítani, a forgalmat ideiglenesen leállították; az új korlát is megrongálódott. A tegnap megnyitott szakasszal 1418 kilométerre bővült Románia gyorsforgalmi úthálózata, amiből 146 kilométert idén adtak át. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója, Cristian Pistol szerint az A7-es sztráda munkálatai folytatódnak, jövőre elérnek vele a fővárostól 372 km-re levő Paşcani-ig. A moldvai autópálya európai alapokból épül. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-24 08:00 Cikk megjelenítése: 176 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 494
szavazógép
2025-12-24: Belföld - :

Új tárcavezetők a kormányban

Két új tárcavezető tette le az esküt tegnap a Cotroceni-palotában, Ilie Bolojan kormányfő jelenlétében.
2025-12-24: Máról holnapra - Mózes László:

Ajándék

A kassai születésű magyar író, későbbi világpolgár Márai Sándor két művét is Ajándék címmel jegyzi. Verse leegyszerűsített, himnuszos hála az életért, publicisztikája pedig kifejezetten karácsonyi üzenet, „szerényen” fogalmazott levélféle.
rel="noreferrer"