Bukaresttől Egyedhalmáig autópályán

Átadták a forgalomnak a moldvai A7-es autópálya újabb, mintegy 50 kilométeres szakaszát, így megszakítás nélkül lehet hajtani Bukarest és a fővárostól 250 kilométernyire található Egyedhalma (Adjud) között.

Egy órával a megnyitás után máris baleset történt: egy kamion, egy furgon és egy személyautó ütközött az autópálya kijáratánál, Egyedhalma közelében. Négy embert kellett kórházba szállítani, a forgalmat ideiglenesen leállították; az új korlát is megrongálódott. A tegnap megnyitott szakasszal 1418 kilométerre bővült Románia gyorsforgalmi úthálózata, amiből 146 kilométert idén adtak át. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója, Cristian Pistol szerint az A7-es sztráda munkálatai folytatódnak, jövőre elérnek vele a fővárostól 372 km-re levő Paşcani-ig. A moldvai autópálya európai alapokból épül.