Új tárcavezetők a kormányban

2025. december 24., szerda, Belföld

Két új tárcavezető tette le az esküt tegnap a Cotroceni-palotában, Ilie Bolojan kormányfő jelenlétében.

  • Radu Miruţă és Irineu Darău. Fotó: presidency.ro
Kinevezésüket aznap írta alá Nicuşor Dan államelnök. Az USR jelöltjei közül Radu Miruţă volt gazdasági miniszter a hamis önéletrajza miatt lemondott Ionuț Moșteanu távozásával megüresedett védelmi tárca vezetését veszi át, a gazdasági minisztériumot pedig Irineu Darău.

