Újból lefejezték a szakiskolákat

Azt senki nem vitatja, hogy szükség lenne az oktatás igazi reformjára, és azt sem kérdőjelezi meg senki, hogy bizonyos lényeges lépéseket már évek, évtizedek óta meg kellett volna tenni, de az a toldás-foldás, folytonos eszement átszervezés, ami történik, semmiképpen nem visz előre, de még a helyben topogásra sem jó, ezt bizonyítják az eredmények.

A pedagógusok beleuntak abba, hogy ami ma fehér, holnap lehet fekete, a diákokat nem érdekli a tanulás, legalábbis nem a jelenlegi formában, az iskolavezetők olykor a hajukat tépik az egymásnak ellentmondó rendelkezések miatt. És tessék: most itt egy újabb átszervezés.

Emlékezzünk arra, hogy 2009-ben az az Ecaterina Andronescu oktatási miniszter számolta fel az akkori szakiskolai hálózatot, amelyet a Năstase-kabinet idején tárcavezetőként ő hozott létre. Hat esztendővel azelőtt kezdték meg működésüket a 2+1+2 év kifutású szakiskolák, 2009-ben már csak szaklíceumokba hirdettek felvételit, amin két év múlva megint változtattak a 2011-ben elfogadott oktatási törvény alapján. A szakiskolák egész mostanáig működtek, a jelenlegi osztályok kifutásával ellenben lekerülnek a szakképzés térképéről.

Az új oktatási törvény tavalyelőtti megjelenése óta tudjuk, hogy újabb átszervezés lesz, amelynek a leglátványosabb eleme a hároméves szakiskolai oktatás újabb lefejezése. Az okokat nem ismerjük, a következmények néhány éven belül derülnek ki, addig vígan lehet az intézkedés minden nyavalyáját az átmenetre fogni. Azzal, hogy felszámolják a szakmunkásképzőt, megfosztják a munkaerőpiacot egy olyan munkavállalói kategóriától, amely sok esetben nélkülözhetetlen. Nem lesznek szakképzett ácsok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok – a sor még folytatható –, helyettük érettségizett technikusok hagyják el az iskolapadot, a kérdés, erre van-e szükségük a munkáltatóknak.

Vegyük sorra az új jogszabály buktatóit. Ezentúl csak szaklíceumba felvételizhet az a diák, aki a szakképzést választja, de három év után eldöntheti, hogy szakvizsgázik (3-as szint) és munkába áll, vagy tanul még egy évet, szakvizsgázik (4-es szint) és érettségizik. Az is lehet, tizenegyedik végén egyszerűen csak kilép az iskolából, nem szerez szakdiplomát. Ha mégis a továbbtanulás mellett dönt, de nem kíván érettségizni, akkor ügyesen ellébecolhatja a tizenkettedik osztályt, nem lesz szakmunkás, de technikus sem. Olyan diákok fognak tanulni a szakközépiskolákban, akik közül sokan nem tudnak írni-olvasni, nem ismerik a négy alapműveletet, nincs semmi céljuk a jövőjüket illetően. Gyakran ilyen diákok is bekerültek a szakiskolákba, de legalább becsületesen megtanultak egy szakmát. A középiskola első három évében erre nem lesz lehetőség, jobban kiegyenlítődik a gyakorlat és a közismereti tárgyak óraszáma, egyfajta hibrid képzés születik. A tudatosabb diákok felmérik saját képességeiket, tizenegyedikben szakvizsgáznak és állás után néznek, lesznek, akik az érettségire gyúrnak – erről egyelőre annyit tudni, hogy nem lesz azonos az elméleti líceumokéval –, de mi lesz a lébecolókkal, akiket nem érdekel a szakma, de a diploma sem?

Annyi bizonyos, ha a szerkezeti átszervezések nem járnak valós tartalmi változtatásokkal, akkor úgy járunk, mint a farkát kergető kutya: bizakodó, de a célt soha nem éri el. Márpedig az oktatás nem kutyakergetősdi, mindannyiunk jövője függ tőle.

A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola. Albert Levente archív felvétele