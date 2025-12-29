Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A román állam az ozsdolai közbirtokosság ellenElnapolták az ítélethirdetést

2025. december 29., hétfő, Közélet

A román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított perben végleges és visszavonhatatlan ítéletnek kellett volna születnie december 23-án a Kovászna Megyei Törvényszéken, ám az ítélethirdetést elnapolták jövő év január 8-ára. 

    Ozsdolai erdő. Bartos Lóránt felvétele

Mint már lapunkban hírül adtuk, az alapfokú tárgyalás a Kézdivásárhelyi Bíróságon kezdődött el 2019. április 2-án. Mivel hatalmas értékű vagyonról van szó, a közbirtokosságot képviselő Laczkó-Dávid Géza ügyvédnek sikerült elérnie, hogy a pert áthelyezzék a Kovászna Megyei Törvényszékre, ahol a dossziét 2019. május 2-án iktatták a 2018/322/2462-es számmal, az első tárgyalást pedig május 23-ára tűzték ki. A tárgyaláson a román államot képviselő felperes ügyvédje azzal a kéréssel állt elő, hogy a pert helyezzék vissza a Kézdivásárhelyi Bíróságra, érdemben nem tárgyaltak semmiről. 

2019. május 30-án a Kovászna Megyei Törvényszék a Brassói Táblabíróságra bízta annak eldöntését, hogy ki illetékes alapfokon letárgyalni és ítéletet hozni abban az ügyben, mely számos székelyföldi közbirtokosság erdővagyonát tekintve precedensértékű lehet (már zajlik a kézdivásárhelyi bíróságon a papolci közbirtokosság elleni per is). A Brassói Táblabíróság augusztus 6-án visszahelyezte a pert a Kézdivásárhelyi Bíróságra.

Ezt követően az első tárgyalást Kézdivásárhelyen 2019. október 22-én tartották, és számtalan halasztás után, 2024. szeptember 17-én semmisnek nyilvánították a megyei föld­osztó bizottság által 2002-ben az ozsdolai Láros Közbirtokosság nevére kiállított, 2571,3 hektár erdős területre szóló 1957-es számú birtoklevelet, ugyancsak semmisnek nyilvánítva a megyei földosztó bizottság 2002/409-es számú határozatának 2. és 3. szakaszát. A bíróság semmisnek nyilvánította az ozsdolai földosztó bizottság 2001. november 28-i 1890-es számú, valamint 2005. május 10-i 1048-as számú határozatát, illetve a megyei és helyi földosztó bizottság által az ozsdolai Láros Közbirtokosság tulajdonba helyezésével kapcsolatos összes határozatot. A bíróság elrendelte az összes telekkönyv kiigazítását, a Láros Közbirtokosság nevének törlését, a tulajdonjog átírását a román állam javára, a Romsilva Állami Erdészet ügykezelésében.

Az alperes, a Láros Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszéken megfellebbezte az alapofokú ítéletet, ahol öt tárgyalás után már csak az ítélet kihirdetése maradt hátra, amit december 23-án kellett volna megtenni, de azt a jövő évre, január 8-ára halasztották. 

Tudni kell, hogy az ozsdolai közbirtokosság számára nincs további fellebbezési lehetőség. Kedvezőtlen ítélet esetén a károsult erdőtulajdonosok tehát sem a Brassói Táblabírósághoz, sem a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez nem fordulhatnak, a 2571,3 hektáros erdővagyon visszaállamosításának kérdése a megyei törvényszéken véglegesen eldől. A kérdés az, hogy kinek a javára.

