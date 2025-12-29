Színház M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Dirty Dancing című produkciója (koreográfia: Eryk Makohon) látható ma 18 órától a Háromszék Táncstúdióban. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem ajánlott.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Pignitzky Gellért Determinált, József Attila Szabad-ötletek jegyzéke nyomán című egyéni előadása ma 20 órától tekinthető meg a Cimborák Bábstúdióban.

SZILVESZTERI ELŐADÁS. Az év utolsó előadása Sepsiszentgyörgyön a kézdivásárhelyi Udvartér Színház vendégjátéka lesz december 31-én, szerdán 18 órától a színház nagytermében. Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátékát Kolcsár József rendezte.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátéka Kolcsár József rendezésében a Vigadó Művelődési Központban december 30-án, kedden 18 órától látható. A vígjátékot január 3-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban, 10-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Kosztándi Jenő-bérleteseknek, január 12-én 19 órától Brassóban a Redut Kulturális Központban, január 26-án 19 órától pedig a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Boér Géza-bérletes nézőknek játssza a kézdivásárhelyi színház. Jegyek az in-time.hu oldalon.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros előadásukat január 10-én és 11-én 19 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek december 30-án és január 6-án 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (csak készpénzes fizetés lehetséges). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Zene

ÖSSZTOSZTERON-KONCERT lesz december 30-án, kedden 20.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Zenészek: Szőcs Botond (zongora), Gáspár Álmos és Gerebenes Ede (gitár), Éltes Áron (szaxofon), Ráduly Zsófi (hegedű). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Kiállítás

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Robert Gutowski Architects építésziroda kiállítása december 30-án, 31-én, január 3-án, 4-én, 8-án és 9-én 11–19 óráig látogatható a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.

EGYÉNI KIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban meghosszabbított programmal, február 6-ig látogatható Howard Weaver angol festőművész Here And There című egyéni kiállítása. Jelentkezés, további infor­máció a 0762 674 516-os telefonon.

KÖZÖS FOTÓKIÁLLÍTÁS. Bede Erika és Csata Zoltán közös fotókiállítása meghosszabbított programmal, február 6-ig tekinthető meg a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Jelentkezés, további információ a 0762 674 516-os telefonszámon.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Szilveszter napján 18 órától kezdődik az év végi hálaadó szentmise és egyben a beszámoló az elmúlt esztendőről a sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban. 31-én 23.45-től nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor a templomban szeretne imádkozni.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban december 31-én 18 órától év végi hálaadó szentmisét ünnepelnek. 21 órától imádságban és böjtben virrasztást tartanak az altemplomban az Élet a Lélekben közösség szervezésében. 23.45-től hálát adnak az elmúlt évért és imádsággal köszöntik az új esztendőt. Január 1-jén 11 és 18 órától lesz szentmise a templomban.

Mentor Díj kiváló oktatóknak

December 31-ig még lehet jelölni a Mentor Díjra. 2010 óta évente tíz olyan kiváló tanárt, edzőt, nevelőt díjaznak, akiknek jelentős, meghatározó szerepük volt tanítványaik életében. A díj egy trófea, Ioan Nemțoi üvegművész alkotása és 10 000 lej pénzjutalom. A jelöléseket online lehet benyújtani. Részletek és jelölési űrlap a kozossegert.ro/hu/mentor honlapon. A díjazást a Közösségért Alapítvány szervezi a MOL Románia anyagi támogatásával. Korábbi díjazottak Kovászna megyéből: 2024-ben Nagy-Babos Tamás magyar nyelv és irodalom tanár; 2022-ben Dobra Judit magyar nyelv és irodalom tanár; 2017-ben Veres László cselgáncsedző; 2016-ban Pető Mária fizikatanár; 2014-ben Székely Géza rajztanár (Alsócsernáton, Kolozsvár); 2012-ben Salamon András magyartanár.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma, december 31-én, szerdán, január 1-jén, csütörtökön és 2-án, pénteken zárva tart. A keddi műsor: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő) és 15.15-től románul beszélő, 11.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 16 órától Kará­csonyi egércsata (magyarul beszélő), 17 órától Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és 19.45-től magyarul beszélő, 17.30-tól Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.35-től Egykutya (magyar filmdráma). Honlap: artacinema.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíksomlyóról a kegytemplomból, 18.50-től A hét plébániája. Honlap: mariaradio.ro.

Ünnepi nyitvatartás a könyvtárban

Az ünnepi időszakban a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár az alábbi nyitvatartási rend szerint lesz elérhető a közönség számára: 30-án, kedden 9–19, 31-én, szerdán 9–13 óráig. A fiókkönyvtár december 30-án, kedden 12–19 óráig nyitva, 31-én zárva. A könyvek visszaadására szolgáló, az intézmény hátsó udvarán található bibliobox a nyitvatartási időn kívül is használható.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár 200. száma. A természetjárás, honismeret, környezetvédelem témakörében kéthavonta jelentkező kiadvány múltja ennél régebbre nyúlik vissza, hiszen elődje, az Erdély 1892-től szolgálta a természetjáró embert az Erdélyi Kárpát-Egyesület folyóirataként. Az ünnepi lapszámban olvashatnak az elmúlt hónapok történéseiről, várfalvi újdonságokról, az EKE Várában zajló építkezésekről, az idei EKE-vándortábor sikeréről és a 2026-os legnagyobb turistatalálkozó előkészületeiről, melyet a gyergyói ekések szerveznek. Szó van a távoli és közelmúltról, az Erdély folyóiratból egy kihalófélben lévő mesterséget mutatnak be. A 200. lapszám vezércikkét Kovács Lehel István jegyzi. A folyóirat megrendelhető 2026-ra az elofizetes@eke.ro címen vagy a 0723 159 000-as telefonszámon, ára 6 lapszámra 96 lej (postaköltséggel együtt).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max (0752 068 364) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) patika tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön mától szerdáig naponta 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

NYITVATARTÁS A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum december 30-án, kedden, 31-én, szerdán, illetve január 3-án, szombaton és 4-én, vasárnap 9–14 óráig várja a lá­togatókat. Honlap: sznm.ro.

AUTÓBUSZ MADÉFALVÁRA, MAROSVÁSÁRHELYRE. A Sepsiszéki Székely Tanács a két megemlékező rendezvényre január 7-én autóbuszt indít Madéfalvára, majd onnan tovább Marosvásárhelyre a Kultúrpalotához. Az utazás és a részvétel ingyenes. Jelentkezni az SZNT székházában (Sepsiszentgyörgy, Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9 és 13 óra között, valamint a 0757 809 126-os telefonon lehet.