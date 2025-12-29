Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyergyószentmiklósi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. ELEKES JULIANNA

(szül. FERENCZY)

életének 86. évében rövid szenvedés után 2025. december 24-én elhunyt.

Temetése december 29-én, hétfőn 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

5227/b

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd,

SZILVÁSI ELVIRA

szerető szíve életének 78. évében türelemmel viselt betegség után 2025. december 26-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait december 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120698

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy a kézdimartonosi születésű kovásznai

özv. IMRE INCZÉNÉ

FORRÓ JUDIT

életének 90., özvegységének 8. évében Isten akaratában megnyugodva elhunyt.

Földi maradványait 2025. december 29-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a kovásznai temetőben.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1120696

Megemlékezés

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk drága jó édesapánkra, a barátosi MIRCSE SÁNDORRA, aki 100 éves korában, egy évvel ezelőtt távozott közülünk.

Drága emlékét, jóságát, szeretetét őrizzük egy életen át. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Az őt nagyon szerető családja

1120697

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdivásárhelyi

FEJÉR GABRIELLÁRA

halálának 21. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

109046

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk KÖLTŐ LÁSZLÓRA, aki nyolc éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott.

Szerettei

1120690

Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA (Ibolya) halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336009