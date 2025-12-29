Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyergyószentmiklósi születésű sepsiszentgyörgyi
özv. ELEKES JULIANNA
(szül. FERENCZY)
életének 86. évében rövid szenvedés után 2025. december 24-én elhunyt.
Temetése december 29-én, hétfőn 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
5227/b
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd,
SZILVÁSI ELVIRA
szerető szíve életének 78. évében türelemmel viselt betegség után 2025. december 26-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait december 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120698
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy a kézdimartonosi születésű kovásznai
özv. IMRE INCZÉNÉ
FORRÓ JUDIT
életének 90., özvegységének 8. évében Isten akaratában megnyugodva elhunyt.
Földi maradványait 2025. december 29-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a kovásznai temetőben.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
1120696
Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk drága jó édesapánkra, a barátosi MIRCSE SÁNDORRA, aki 100 éves korában, egy évvel ezelőtt távozott közülünk.
Drága emlékét, jóságát, szeretetét őrizzük egy életen át. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Az őt nagyon szerető családja
1120697
Fájó szívvel emlékezünk
a kézdivásárhelyi
FEJÉR GABRIELLÁRA
halálának 21. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
109046
Szeretettel és kegyelettel emlékezünk KÖLTŐ LÁSZLÓRA, aki nyolc éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120690
Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA (Ibolya) halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336009
