Újabb halasztás, nem született döntés a nyugdíjreformról

Harmadszor is elnapolta az alkotmánybíróság az igazságszolgáltatási nyugdíjreform-tervezetről szóló döntést, így január elsejétől biztosan nem léphet életbe az ügyészek és bírák speciális nyugdíjáról szóló jogszabálytervezet.

Az alkotmánybíróság tegnap délelőtt harmadszor ült össze, hogy megvitassa a legfelsőbb bíróságnak (ICCJ) az igazságszolgáltatási nyugdíjreform-tervezet ellen benyújtott alkotmányossági óvását. A döntést azonban a minimálisan szükséges létszám hiánya, azaz határozatképtelenség miatt január 16-ára halasztották – jelentette be a testület elnöke, Simina Tănăsescu. A tegnapi ülésen a kilenctagú testületnek mindössze öt tagja jelent meg, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által delegált négy alkotmánybíró – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc – hiányzott. A döntéshez hat alkotmánybírónak kellett volna jelen lennie az ülésen.

A sajtó a taláros testületbe a PSD által delegált bírák bojkottjaként értelmezi a helyzetet, miután az említett négy alkotmánybíró a testület december 28-i üléséről is távozott. A vasárnapi ülés elején jelen voltak ugyan, de a szünet után már nem mentek vissza a vita folytatására – írta a Hotnews.ro.

Az alkotmánybíróság tagjai tegnap harmadjára tárgyalták volna a legfelsőbb bíróságnak az igazságszolgáltatási nyugdíjreform-tervezet ellen benyújtott alkotmányossági óvását, miután december 10-én egyszer már vitáztak róla, és a döntést december 28-ára, majd 29-ére halasztották.

Médiaértesülések szerint a négy alkotmánybíró hatástanulmányt kért a tervezetről, ezért követelték az ülés elhalasztását. Simina Tănăsescu tegnapi nyilatkozatában erre reagálva leszögezte: az alkotmánybíróság jelenlegi joggyakorlata értelmében a hatástanulmány nem releváns egy törvénytervezet alkotmányossági vizsgálata során. Azt is elmondta, hogy a vonatkozó törvény szerint egy beadványt elbíráló ülést abban az esetben lehet megszakítani, ha a testület egyik tagja kéri ezt, arra hivatkozva, hogy a téma alaposabb tanulmányozást igényel. „Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudok semmit egy esetleges ilyen kérelemmel kapcsolatban” – tette hozzá.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter tegnap közölte, hogy az alkotmánybíróság nem kérte fel a minisztériumot a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezet hatástanulmányának elkészítésére. A Digi24-nek nyilatkozva elmondta, maga is a sajtóból értesült a hatástanulmány elkészítésére vonatkozó lehetséges kérésről. „Az igazságügyi minisztérium nem kapott semmilyen hivatalos megkeresést az alkotmánybíróságtól, nem vesz részt a testület eljárásaiban” – jelentette ki, hozzátéve, hogy kész együttműködni, ha konkrét kérést kap a minisztérium.

Sérelmezik a felgyorsított döntéshozatalt

A PSD által delegált négy alkotmánybíró, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc tegnap közös közleményt adott ki a bírák és ügyészek nyugdíjazásával kapcsolatos beadvány tárgyalásának sorozatos elhalasztásáról, amelyben többek között sérelmezik, hogy munkaszüneti napon kellett dolgozniuk.

A négy alkotmánybíró szerint a nyugdíjreformra vonatkozó beadvány napirendre tűzése több szempontból is eltért az alkotmánybíróság eddigi gyakorlatától. Felidézték, hogy a beadványt december 5-én iktatták, majd az alkotmánybíróság elnöke, Simina Tănăsescu december 10-re tűzte ki a tárgyalásának időpontját. Úgy vélik, már az precedens nélküli, hogy a beadvány iktatása és tárgyalásának időpontja között kevesebb mint három munkanap volt.

A közlemény szerint december 10-én azért halasztották el a beadvány tárgyalását, mert hiányos volt Simina Tănăsescu jelentése a tervezetről. Aznap az alkotmánybíróság elnöke a tárgyalás új időpontját egy munkaszüneti napra, december 28-ra, vasárnapra tűzte ki, ami a négy alkotmánybíró szerint szintén „precedens nélküli” eljárás volt. Állításuk szerint Simina Tănăsescu több alkotmánybíró kérése ellenére sem volt hajlandó januárra halasztani az ügyet, annak ellenére, hogy a december 10-i ülés napirendjén szereplő összes többi beadvány tárgyalását elnapolták január 22-re. A négy alkotmánybíró hangsúlyozta: a hatályos törvény lehetőséget ad a döntés elhalasztására, ha a testület tagjainak legalább egyharmada a beadvány további tanulmányozását tartják szükségesnek, ám ezt a kérést szerintük az alkotmánybíróság vezetése indoklás nélkül elutasította.

A közlemény szerint a halasztást részben azért kérték, mert úgy vélték, hogy a kormánynak nyilvánosan tisztáznia kellene: az új tervezet nem módosítja, hanem valójában megszünteti a bírák és ügyészek különnyugdíját, amit az alkotmánybíróság korábbi joggyakorlata megerősített. Emellett Simina Tănăsescu jelentésének kiegészítését is szükségesnek tartották.

A négy alkotmánybíró szerint a vasárnapi ülésről való kivonulásuk és a tegnapi távolmaradásuk következményeként a testület határozatképtelenné vált, ám hangsúlyozták: nem az alkotmánybíróság működésének megakadályozása volt a szándékuk, csupán érvényt szereztek a törvény előírásainak. Álláspontjuk szerint a felgyorsított döntéshozatal veszélyezteti az érdemi mérlegelést és a testület döntéseinek hitelességét. Jelezték: közleményük kizárólag saját véleményüket tükrözi, nem az alkotmánybíróság hivatalos álláspontját.

Indokolt volt a halasztás

Az alkotmánybíróság volt elnöke, Augustin Zegrean tegnap úgy nyilatkozott, hogy indokolt volt a bírák és ügyészek nyugdíjazásával kapcsolatos beadvány tárgyalásának halasztása, álláspontja szerint a vasárnapi és tegnapi ülést bojkottáló négy bíró a testület működési szabályzatának megfelelően járt el. Hangsúlyozta: a parlamentbe benyújtott törvénytervezeteket kísérő indoklásnak kötelező módon részleteznie kell a jogszabály költségvetésre és a lakosságra gyakorolt hatásait, közlése szerint a kormány tervezetének indoklásából ezek az adatok hiányoztak, így a négy alkotmánybíró jogszerűen kérte a pótlásukat. Amennyiben legalább három bíró a vita elhalasztását kéri – akár időhiányra, akár a beadvány tárgyalásához szükséges információk hiányára hivatkozva –, az alkotmánybíróság elnöke köteles új időpontot kitűzni. Ennek fényében a négy alkotmánybíró kérelme nem tekinthető rendkívülinek vagy jogszerűtlennek – magyarázta.

Bírálnak a politikusok

A történtekre reagálva Mircea Abrudean szenátusi elnök a közösségi médiában közölte, tiszteletben tartják az alkotmánybíróság szerepét, de Romániának szüksége van egy világos döntésre, amely lehetővé teszi a reformok folytatását. „A nyugdíjreform véget vet a kiváltságoknak, és ez valószínűleg sokak számára zavaró. Nem engedhetjük meg a politikai játszmákat, különösen amikor ilyen nagy a tét” – fogalmazott a Nemzeti Liberális Párt politikusa. Hozzátette, sem Ilie Bolojan miniszterelnök, sem a PNL nem enged a nyomásgyakorlásnak, függetlenül attól, hogy az a politikum vagy az állami intézmények részéről érkezik-e.

Élesen bírálta az alkotmánybíróságot Radu Miruţă miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter is. „Bíráskodjanak és vállalják a felelősséget, ne űzzenek csúfot a rendszerből” – fogalmazott a Facebookon közzétett bejegyzésében.

„Nincs semmi újdonság a mai halasztásban” – vélekedett a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szóvivője, Ştefăniţă Avrămescu képviselő. „Nem várhatjuk el az alkotmánybíróságtól, hogy lemondjon az előnyökről és kiváltságoktól” – fogalmazott. „Csaknem négy hónapja hitegetik az embereket a reformokkal és a költségvetési hiány csökkentéséről szóló mesékkel. Mit ért el eddig az úgynevezett reformkoalíció? Egyáltalán semmit. A kiváltságok továbbra is érintetlenek, a románok elszegényedése pedig folytatódik” – jelentette ki.

„Precedens nélküli visszaélésnek” és „szabotázsakciónak” minősítette Stelian Ion egykori igazságügyi miniszter, hogy az alkotmánybíróság négy tagjának távolmaradása miatt halasztani kellett a nyugdíjreformmal kapcsolatos beadvány megvitatását. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője szerint a történtek ismét azt bizonyítják, hogy a testület működését szabályozó törvény módosításra szorul. „Amíg nem tesszük meg ezt a lépést, folyamatosan utunkat fogja állni néhány ember, akik inkább az engedelmességük, mintsem az őszinteségük vagy szakmai kompetenciáik alapján kerültek a testületbe” – fogalmazott a politikus.