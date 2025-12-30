Igen aktív évet tud maga mögött a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület. 2025-ben Erdélyt népszerűsítve részt vett mindhárom nagy nemzetközi kollokviumon, megünnepelte működésének tíz évét, több konferencián is részt vett, és előadásokkal népszerűsítette a címertant és genealógiát – tudatja a szervezet évértékelő közleményében.

Újabb eredmények

Az előző évet fennállásának legaktívabb éveként értékelte az egyesület. 2024-ben elnöke hét országban tartott előadást, köztük a legjelentősebb a Pekingben szervezett 30. Zászlótudományi Világkongresszuson való részvétel.

A 2025-ös év sem marad el az előzőtől – áll a közleményben, mely így folytatódik: mivel a Zászlótudományi Világkongresszusokat két­évente szervezik, ezúttal nemzetközi zászlótudományi rendezvény nem volt, de címertani és genealógiai igen.

A Nemzetközi Genealógiai Akadémia kétévente, a kongresszusok közötti esztendőben szervezi meg nemzetközi genealógiai kollokviumát, 2025-ben kivételesen kettő is zajlott a szervezet égisze alatt. Ugyanis a soros fő szervező, a Kanári-szigetek Genealógiai és Heraldikai Társasága június 25–28-a között tartotta meg azt Tenerife szigetén, San Cristóbal de La Lagúna városában.

Közben jelentkezett a Német Genealógiai Társaságok Szövetsége, hogy megszervezné a kollokviumot a családtörténet fellegvárának tekintett türingiai Gothában, ugyanis 2025. október 25-én ünnepli a város írásos említésének 1250. évfordulóját, és itt jelent meg 1763-tól kezdődően számos bővített kiadásban 1944-ig a Gothai Almanach családtörténeti kiadvány. Ezt az ajánlatot is jóváhagyta az Akadémia, így október 22–25-e között itt is nemzetközi kollokviumot rendeztek.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület mindkét kollokviumon részt vett elnöke előadásával. Tenerifén a Rákóczi család, Gothában a Báthori család erdélyi fejedelmi tagjairól, címereikről, pecsétjeikről és az általuk kibocsátott pénzérmékről értekezett. A gothai kollokvium keretében a városházán tartott polgármesteri fogadáson Szekeres Attila Istvánt a Német Genealógiai Társaságok Szövetsége érdemjelével tüntették ki.

A genealógiai kollokviumokon való részvételének támogatásáért az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület köszönetét fejezi ki Kovászna Megye Tanácsának és Sepsiszentgyörgy Önkormány­zatának.

Címertani kollokvium

Első ízben tartotta Romániában, jelesül Jászvásáron augusztus 27–30-a között a kétévente szervezendő, immár 23. kollokviumát a Nemzetközi Címertani Akadémia, melynek két romániai tagja is van: Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi és Tudor-Radu Tiron bukaresti heraldikus. Az Akadémia égisze alatt, a román királyi család védnökségével zajlott esemény fő szervezője a jászvásári székhelyű Sever Zotta Román Genealógiai és Címertani Intézet volt, jelesül három tagja, Mihai-Bogdan Atanasiu, a szervezet ügyvezetője, a már említett Tudor-Radu Tiron és Drăgan-George Basarabă temesvári heraldikus.

A rendezvény partnere volt többek között az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület, mely Keöpeczi Sebestyén József erdélyi címerművész munkásságát bemutató tárlatot rendezett be az Alexandru Ioan Cuza Egyetem Múzeumának manzárdtermében. A címereket Szekeres Attila István gyűjtötte, a kiállítási pannókat a bukaresti Liszt Intézet készíttette.

A kollokviumon 24 országból vettek részt szakemberek, több mint 40 előadás hangzott el. Köztük Szekeres Attila István Erdélyi heraldikai különlegesség: a kollektív címerek című gazdagon illusztrált értekezése.

A rendezvényt megkoronázó gálán a szervezők Sever Zotta érdem­éremmel tüntettek ki tíz akadémikust, köztük Szekeres Attila Istvánt is címertani munkássága elismeréseként.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület – mely közleményében gratulál a szervezőknek, ugyanis a rendezvény a nemzetközi konferenciák szintjét tartotta, sok esetben meg is haladta azt – kijelenti: joggal mondhatjuk, hogy ez a kollokvium volt Románia történetének legjelentősebb címertani eseménye.

Méltatták az egyesületet

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület működésének tizedik évfordulója januárban volt, ám annak megünneplését a címertan világnapjára, június 10-re időzítette a szervezet. Szekeres Attila István elnök Erdély nagykövete a világban címmel tartott elő­adást Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban a szervezet elmúlt tíz évének történetéről. Közölte, tevékenysége elismeréseként az egyesületet 2019-ben meghívta soraiba a Genealógiai és Heraldikai Világszövetség, 2022-ben pedig a Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének tagjává vált – utóbbinak egyedüliként tagja a térségben (Ausztriát, Magyarországot, Romániát, Szerbiát és Szlovákiát is beleértve). Az sem elhanyagolható, mondta Szekeres Attila István, hogy ő az egyetlen erdélyi szakember, akit az 1949-ben Párizsban alakult, 1965 óta genfi székhellyel működő Nemzetközi Címertani Akadémia tagjai közé választott, 2017-ben levelező, 2023-ban teljes jogú taggá, s az egyedüli erdélyi, akit a Nemzetközi Genealógiai Akadémia levelező tagjává fogadott (2023), illetve az egyetlen romániai szakember, akit a Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének érdemérmével tüntettek ki (2024).

„Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület sikeres tevékenysége mögött személyes hit, kitartás és közösségszolgálat rejlik, hiszen amellett, hogy fenntartja és akadémikus szinten űzi ezt a tudományágat, Szekeres Attilának olyan el nem hanyagolható dolgokat is köszönhetünk, mint Háromszék vármegye, valamint két városának és községei megközelítőleg 80 százalékának címere” – mondotta méltatásában Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a rendezvényen. Kifejtette, „ma már az egyesület nemzetközi szakmai hálózatok tagja, és eddig tizenöt országban hallhattak általa Erdélyről és Székelyföldről. Ez pedig nemcsak tudományos siker, hanem nemzetszolgálat is. Mert zászló- és címertannal foglalkozni nálunk, székelyeknél, a jelképkutatáson túl gyökereket, hovatartozást és jövőbe vetett hitet is jelent. Szekeres Attila István tehát nemcsak a tudományban, hanem a nemzetközi diplomácia csendes ösvényén is Erdély nagykövete lett. Olyan ember, aki egyszerre tartja kezében a pecsétet és a lámpást”.

Magyarország Csíkszeredai Konzulátusa nevében Gáll Hajnalka konzul méltatta az egyesületet. „E jeles évforduló alkalmat teremt arra, hogy méltóképpen elismerjük az egyesület áldozatos, szakszerű és értékteremtő munkáját, mellyel hozzájárult nemzeti jelképeink tudományos igényű feltárásához, hiteles bemutatásához, valamint a címer- és zászlótudomány hazai és nemzetközi megerősítéséhez. Az elmúlt évtized tevékenysége hűen tükrözi azt az elkötelezettséget, amely a közös történelmi örökségünk ápolását, megőrzését és méltó képviseletét szolgálja. Az egyesület elmúlt évtizedes tevékenysége nem csupán a tudományos élet számára jelent értéket, hanem hozzájárul nemzeti és közösségi önazonosságunk mélyebb megértéséhez és megbecsüléséhez is”.

Konferenciák, előadások

A nemzetközi kollokviumokon túl konferenciákon, hazai előadásokon is képviseltette magát a szervezet. Elnöke Évforduló – Tízéves az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület című előadásában bemutatta a szervezet igen gazdag tevékenységét a Moldovai Köztársaságban 2025. július 25-én tartott Heraldikai Szimpóziumon. Kiemelte, az Egyesület előadással vett részt három címertani világkongresszuson – Skóciában, Franciaországban és Spanyolországban –, három zászlótudományi világkongresszuson – Angliában, Szlovéniában és Kínában –, a Nemzetközi Genealógiai Akadémia két tudományos kollokviumán – Lengyelországban és Spanyolországban –, több nemzetközi konferencián Lengyelországban és Litvániában, összesen tizenöt országban szerepelt.

Szeptember 4-én a Fogarasföld Múzeuma által szervezett éves nemzetközi tudományos ülésszakon az elnök bemutatta a Rákócziakról Tenerifén tartott előadását.

Az év folyamán az Egyesület képviseletében Szekeres Attila István előadást tartott Marosvásárhelyen, Gidófalván, Zeteváralján, Sepsiszentgyörgyön és két alkalommal Csíkszeredában.

Mindezt összegezve a 2025-ös év is sikeres volt az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület számára – áll a közleményben, mely még jelzi, a 2026-os esztendő kihívásai a júliusban Párizsban tartandó Zászlótudományi Világkongresszuson és októberben San Marinóban szervezendő Genealógiai és Címertani Világkongresszuson való részvétel.