Távozik tisztségéből Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete, és várhatóan az új év első napjaiban hazatér Ukrajnába – mondta az ukrán Radio New Voice-nak négy, az ügyre rálátással bíró bennfentes. Zaluzsnij korábban, 2021 és 2024 között az ukrán hadsereg főparancsnoka volt, hazatérése azért is lehet jelentős fejlemény, mert korábbi közvélemény-kutatások szerint az egykori főparancsnok komoly esélyekkel indulhatna az elnöki tisztségért, ha a hadiállapot felfüggesztését követően elnökválasztást tartanának Ukrajnában.

Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Egyesült Királyságban, Valerij Zaluzsnij január elején távozik londoni diplomáciai posztjáról – közölte a Radio NV-vel négy politikai és diplomáciai körökben mozgó forrás az orosz Interfax hírügynökség szerint.

A Radio NV-nek az ukrán elnöki hivatalhoz közeli források azt mondták: Zaluzsnij még néhány héttel ezelőtt, kijevi tartózkodása alatt jelezte lemondási szándékát Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek (bár azt a források sem árulták el, hogy Zaluzsnij miért hagyná ott a nagyköveti tisztséget).

„Ő és az elnök különböző pozíciókat vitatott meg Zaluzsnij számára, a miniszterelnöki poszttól az elnöki hivatal vezetőjéig, de ő akkor nem mutatott érdeklődést ezek iránt” – jegyezte meg a források egyike. A források szerint más lehetőségeket is fontolóra vettek, többek között az ukrán fegyveres erők főparancsnoki posztjára való visszatérést vagy az Egyesült Államokba történő nagyköveti kinevezést, de nincs végleges döntés ebben a kérdésben, és valójában nem tervezik a washingtoni nagykövet cseréjét sem.

„Zaluzsnij valószínűleg vissza akar térni Kijevbe, ezt már jövő év január 4–5-én bejelentheti, ha addig nem változik meg a véleménye” – tette hozzá a Radio NV beszélgetőpartnereinek egyike.

Valerij Zaluzsnijt korábban rendre Volodimir Zelenszkij lehetséges kihívójaként emlegették a sajtóban, és a közvélemény-kutatások is azt mutatták, hogy lenne esélye legyőzni a jelenlegi ukrán elnököt egy választáson. Maga Zaluzsnij azonban egyelőre nem jelentette be, hogy szeretne elindulni az elnöki tisztségért.