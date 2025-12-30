Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Újabb háború előszeleFenyegető kínai hadgyakorlat Tajvan körül

2025. december 30., kedd, Világfigyelő

Kína tegnap nagyszabású hadgyakorlatot tartott Tajvan körül Justice Mission (Igazság Küldetés) 2025 néven, amelyben szárazföldi, haditengerészeti, légierő- és rakétaegységek vesznek részt − közölte a kínai hadsereg.

    Fotó: Pixabay.com

A gyakorlatok célja a tengeri és légi harckészültségi járőrözés, a több irányból végrehajtott összehangolt támadás gyakorlása, mobil szárazföldi célpontok elleni precíziós csapások, valamint kulcsfontosságú kikötők és területek blokádjának szimulálása.

Tajvan kormánya élesen elítélte a hadgyakorlatot. Az elnöki hivatal szóvivője közölte, hogy Peking lépései aláássák a Tajvani-szoros és az indo-csendes-óceáni térség biztonságát és stabilitását, valamint nyílt kihívást jelentenek a nemzetközi jogrenddel szemben. A tajvani fegyveres erők magas készültségbe léptek, és azonnali harckészültségi gyakorlatokat hajtanak végre egy esetleges kínai támadás elhárítására.

A pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erő alkalmazásával is megkísérelje. A mai konfliktus gyökerei a kínai polgárháborúban rejlenek: 1949-ben a kommunisták győztek, és megalapították a Kínai Népköztársaságot (kontinentális Kína). A nacionalisták (Kuomintang) visszavonultak Tajvanra, és ott hoztak létre stabil kormányt. Azóta a két fél különálló politikai rendszerként létezik; Kína az újraegyesítést szeretné elérni, míg Tajvan megtartaná az önálló irányítást.

Hazatérhet Zelenszkij legesélyesebb kihívója (Ukrajna)

Távozik tisztségéből Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete, és várhatóan az új év első napjaiban hazatér Ukrajnába – mondta az ukrán Radio New Voice-nak négy, az ügyre rálátással bíró bennfentes. Zaluzsnij korábban, 2021 és 2024 között az ukrán hadsereg főparancsnoka volt, hazatérése azért is lehet jelentős fejlemény, mert korábbi közvélemény-kutatások szerint az egykori főparancsnok komoly esélyekkel indulhatna az elnöki tisztségért, ha a hadiállapot felfüggesztését követően elnökválasztást tartanának Ukrajnában.
Kevesebben kapnak fűtéstámogatást

Szűkmarkúan méri az állam a fűtéstámogatást: havi 25 és 320 lej között mozog a háztartások téli számláiba besegítő juttatás Sepsiszentgyörgyön, és ezt is kevesebben kapják, mint tavaly: a minimálbérek és a nyugdíjak emelkedtek, a jövedelmi küszöböket azonban nem módosította a kormány. 
