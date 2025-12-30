A gyakorlatok célja a tengeri és légi harckészültségi járőrözés, a több irányból végrehajtott összehangolt támadás gyakorlása, mobil szárazföldi célpontok elleni precíziós csapások, valamint kulcsfontosságú kikötők és területek blokádjának szimulálása.

Tajvan kormánya élesen elítélte a hadgyakorlatot. Az elnöki hivatal szóvivője közölte, hogy Peking lépései aláássák a Tajvani-szoros és az indo-csendes-óceáni térség biztonságát és stabilitását, valamint nyílt kihívást jelentenek a nemzetközi jogrenddel szemben. A tajvani fegyveres erők magas készültségbe léptek, és azonnali harckészültségi gyakorlatokat hajtanak végre egy esetleges kínai támadás elhárítására.

A pekingi kormány többször is egyértelművé tette: saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormánnyal rendelkező szigetet, és soha nem zárta ki, hogy az újraegyesítést akár erő alkalmazásával is megkísérelje. A mai konfliktus gyökerei a kínai polgárháborúban rejlenek: 1949-ben a kommunisták győztek, és megalapították a Kínai Népköztársaságot (kontinentális Kína). A nacionalisták (Kuomintang) visszavonultak Tajvanra, és ott hoztak létre stabil kormányt. Azóta a két fél különálló politikai rendszerként létezik; Kína az újraegyesítést szeretné elérni, míg Tajvan megtartaná az önálló irányítást.