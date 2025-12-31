Ágyúzzák a kicsi sípályát Sugásfürdőn

A fagyos idő beköszöntével megkezdték a kisebbik sípálya hóágyúzását a Sepsi ReKreatív munkatársai, s bár nem haladnak a tervezett ütemben, azt remélik, hogy a hétvégén már elrajtolhat a síszezon, így a vakációnak legalább az utolsó napjaiban kimehetnek csúszkálni a gyermekek.

Sugásfürdőn kicsit melegebb van, mint a városban, éjjelenként azonban ott is lehűl annyira a levegő, hogy beindíthatták a hógyártást – közölte Bodor Loránd igazgató, aki szerette volna már január 3-án megnyitni a rövidebbik lejtőt, ám a pálya mesterséges behavazásához nem csupán hideg kell: vasárnap hajnalban azért kellett leállítani a hóágyúkat, mert a szél mind az erdőbe hordta be, amit kifújtak a gépek, hétfőre virradó éjszaka pedig áramszünet miatt álltak az ágyúk; valószínűleg azt is a vihar okozta.

Azóta helyreállt az idő és az áramszolgáltatás is, tegnap reggel már a cég webkameráján is lehetett látni, hogy haladnak a hókészítéssel. A kicsi pályát teljes egészében be tudják fedni természetes hó nélkül is, a szükséges víz jelenleg elegendő mennyiségben áll rendelkezésre – mondta még Bodor Loránd. Hozzátette: azért szurkolnak, hogy a mostani lehűlést ne kövesse erős felmelegedés, mert ha elolvad a hó, akkor hiába dolgoztak több éjszakán át a pálya behavazásán. A megfelelően vastag hóréteg kialakításához még négy éjszakára van szükség, tehát nem reménytelen a hétvégi nyitás.

A jegy- és bérletárak tavalyhoz képest emelkedtek: egy út a felvonóval teljes áron 15 lej (Sepsi kártyával 8, Sepsi kártyával és korhatáros kedvezménnyel 6), de érdemesebb bérletet váltani. A legolcsóbb, 8 felvonásra elég (24 pontos) bérlet teljes ára 68 lej (Sepsi kártyával 34, korhatáros kedvezménnyel – ami a 18 éven aluliaknak, 60 éven felülieknek, illetve a fogyatékkal élőknek jár – 25, nagycsaládos kártyával 17, sőt, kedvezménnyel 13 lej), a következő, 60 pontos (húsz felvonásra elégséges) bérlet teljes ára 148 lej (Sepsi kártyával 74, kedvezményekkel, nagycsaládos kártyával még kevesebb), a 180 pontos bérlet teljes ára 263 lej (Sepsi kártyával 132), a legnagyobb, 540 pontos bérleté pedig 693 lej (Sepsi kártyával 347). A bérletek névre szólóak, és a négyből három 30 napig érvényes, csak a legnagyobb, Prémium bérlet használható 90 napig. Maga a bérlet 15 lejbe kerül, ezt az összeget lejárás után visszatérítik a pénztárnál. Az esetleg le nem sízett pontokkal a Sugás spába vagy az uszodába is be lehet lépni, amíg a bérlet érvényes.