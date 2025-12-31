Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
KovásznaMegnyílt a műjégpálya

2025. december 31., szerda, Közélet

Hosszú hetek előkészületei után december 29-én végre megnyílt a kovásznai műjégpálya a Lőrincz Zsigmond Sípálya szomszédságában.

  • Fotó: Kerekes Csanád
    Fotó: Kerekes Csanád

A kapuk minden korcsolyázni vágyó előtt kitárultak: a hétköznapi és hétvégi nyitvatartás mellett ünnepi és vakációs órarend is várja a látogatókat, naponta több, 90 perces korcsolyázási sorozattal. A belépő ára 16 lej alkalmanként, az 5 év alatti gyermekek felnőtt kísérettel ingyen csúszhatnak, a diákok, egyetemisták és nyugdíjasok pedig fél áron léphetnek jégre.

Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-31 08:00
