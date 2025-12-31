Következő írásunk

A fagyos idő beköszöntével megkezdték a kisebbik sípálya hóágyúzását a Sepsi ReKreatív munkatársai, s bár nem haladnak a tervezett ütemben, azt remélik, hogy a hétvégén már elrajtolhat a síszezon, így a vakációnak legalább az utolsó napjaiban kimehetnek csúszkálni a gyermekek.