Hosszú hetek előkészületei után december 29-én végre megnyílt a kovásznai műjégpálya a Lőrincz Zsigmond Sípálya szomszédságában.
A kapuk minden korcsolyázni vágyó előtt kitárultak: a hétköznapi és hétvégi nyitvatartás mellett ünnepi és vakációs órarend is várja a látogatókat, naponta több, 90 perces korcsolyázási sorozattal. A belépő ára 16 lej alkalmanként, az 5 év alatti gyermekek felnőtt kísérettel ingyen csúszhatnak, a diákok, egyetemisták és nyugdíjasok pedig fél áron léphetnek jégre.
