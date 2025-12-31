Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Új épületben tanulhatnak az uzoni óvodások

2025. december 31., szerda, Közélet

Korszerű, új épületben kezdhetik a következő tanévet Uzon község kicsinyei, november végén lezárultak a munkálatok, az önkormányzat átvette az új uzoni óvoda épületét a bukaresti kivitelezőtől. 

Bordás Enikő polgármester lapunknak elmondta, még az átadást megelőző utolsó napokban is egyeztetett a tervező- és az építőcég, véglegesítették a víztartály körüli munkálatokat, tennivalókat. A belső terek időben elkészültek, a fűtés működik, víz, villany is van az épületben, a bútorzat már korábban megérkezett, a következőkben a konyha felszerelésére összpontosítanak. Egyelőre két alapvető eszköz, a mosogatógép és egy gáztűzhely áll rendelkezésre, a hiányzó felszerelések, szaniterek beszerzését önkormányzati forrásokból fedezik, az év elején elkülönítik erre a szükséges keretet – magyarázta az elöljáró. További teendő lesz a működéshez szükséges engedélyek beszerezése a különböző hatóságoktól, csak ezek birtokában nyithat meg, illetve indulhat el az oktatás szeptemberben az új épületben. Bordás Enikő azt reméli, az új tanintézmény több gyermeket vonz, a megyeszékhelyi óvodák helyett több szülő választja majd az új uzoni óvodát, ahol minden adott lesz a kicsik oktatásához, fejlődéséhez. Az uniós forrásokból megvalósult beruházás révén a tervek szerint nyolcvan kisgyermek oktatását, nevelését biztosítanák az új épületben.

Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-31 08:00
