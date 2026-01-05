Színház ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ. Egy legendás színészt, a száz éve született Darvas Ivánt ismerheti meg közelebbről a sepsiszentgyörgyi közönség a budapesti Örkény István Színház A Darvas című előadásából, melyet január 7-én, szerdán 19 órától láthatnak az érdeklődők a Tamási Áron Színház nagytermében. Darvas Iván alakját a maga jogán szintén közismert magyarországi művész, Gálffi László idézi meg a színpadon, aki hajdan együtt játszott a színészóriással.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház januári előadásai: 9-én, pénteken, 10-én, szombaton, 11-én, vasárnap, 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc, egy szünettel); 16-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Valóság nagybátyám – koncertelő­adás Cseh Tamás dalaiból (időtartam: 1 óra 40 perc, szünet nélkül); 22-én, csütörtökön, 23-án pénteken 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik-Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül); 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken, 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház januári előadásai: 10-én, szombaton és 27-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Meditáció a szépségről, rendező-koreográfus: Gemza Péter (időtartam: 60 perc, szünet nélkül); 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Dirty Dancing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16 óra, pénteken 9–13 óra között. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros elő­adásukat január 10-én és 11-én 19 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek január 6-án 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (csak készpénzes fizetés lehetséges). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Zene

LAUDATE KAMARAKÓRUS. Január 6-án, kedden a 18 órakor kezdődő szentmise után a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Vízkereszt-napi ünnepi koncertet tart a Laudate Kamarakórus Lőfi Gellért vezényletével.

Kiállítás

MAGMA. A Robert Gutowski Architects építésziroda kiállítása január 8-án és 9-én 11–19 óráig látogatható Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban meghosszabbított programmal, február 6-ig látogatható Howard Weaver angol festőművész Here And There című egyéni kiállítása. ♦ Bede Erika és Csata Zoltán közös fotókiállítása meghosszabbított programmal, február 6-ig tekinthető meg a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Jelentkezés, további információ a 0762 674 516-os telefonon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13, 14.40-től és 18 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától szentmise Nagyváradról az olaszi templomból, 17.50-től A hét plébániája, 18.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tünde műsora; szerdán: 7 órától szentmise Nagyváradról az olaszi templomból, 7.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Kassai Lajos előadása

Lovasíjászat, hagyomány, modernitás címmel tart előadást január 16-án 19 órától Kassai Lajos Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az előadó a modern kori lovasíjászat alapítója, világszerte elismert mester. Tudását és módszerét ma már a világ 18 országában oktatják. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Finnik – Jó a szörny a háznál (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos), 16 órától Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 18 órától Anakonda (magyarul beszélő), 19 órától Legénybúcsú (magyar vígjáték), 20 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi filmdráma), 21 órától Szerelem falun (román vígjáték); szerdán: 11 órától Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 11.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő) és Finnik – Jó a szörny a háznál (románul beszélő), 17.15-től Rokonidő (román feliratos), 19 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 19.30-től Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos), 21.05-től A mihaszna (román feliratos amerikai filmdráma); csütörtökön: 16.15-től SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 16.30-tól SpongyaBob: Kalózkaland (románul beszélő), 18 órától Anakonda (román feliratos), 18.15-től Nürnberg (magyarul beszélő), 20 órától Örökké veled? (román feliratos), 21 órától Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (magyarul beszélő).

Röviden

ÜNNEPI PROGRAM. A Székely Nemzeti Múzeum és a Bod Péter Megyei Könyvtár január 6-án, kedden és 7-én, szerdán zárva tart.

RÖVID FARSANG. Január 6-án, kedden Vízkereszt ünnepén kezdődik a farsang és húshagyókeddig, február 17-ig tart.

AUTÓBUSZ MADÉFALVÁRA. A Sepsiszéki Székely Tanács 2026. január 7-én autóbuszt indít Madéfalvára. A marosvásárhelyi előadás objektív okok miatt elmarad. Az utazás ingyenes. Jelentkezni az SZNT székházában (Konsza Samu utca 21. szám munkanapokon 9–13 óra között, valamint a 0757 809 126-os telefonon).

A HYDROKOv hivatalosan is elérhetővé tette mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját. Céljuk a vízóraállás jelentésének egyszerűbbé tétele. A szolgáltatás a 0373 814 814-es telefonszámon érhető el, a nap 24 órájában bármikor hívható. A vízórák állását minden hónap 25-ig kell bejelenteni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön a héten péntekig 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis gyógyszertár (0267 324 903) az éjszakai szolgálatos. Január 6-án 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Imre utcai Helpnet (0367 802 977), 7-én a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom patika (0367 407 568) tart nyitva. Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Erasmus program fiataloknak

Angolul jól tudó fiataloknak kínál újabb lehetőséget a Zöld Nap Egyesület, hogy kipróbálhassák magukat. A CSI – Create Share Inspire címmel induló ifjúsági csereprogramban 16 és 31 év közti fiatalok látogathatnak el Németországba, hogy ott más fiatalokkal találkozhassanak. A program az Erasmus+ Program résztámogatásával valósul meg 2026. február 15. és 22. között német, horvát, macedón és székelyföldi résztvevőkkel. Az ificserével a szervezők célja, hogy elősegítsék a fiatalok fejlődését a digitális korban, lehetővé téve, hogy megszerezzék azokat az eszközöket, készségeket amiknek a segítségével sokkal hatékonyabbak lesznek a mindennapi életben és a karrierjük építésében is. Bővebben a zoldnap.info oldalon.