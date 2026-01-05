Az elmúlt időszakban egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot a romániai sportsajtóban a Sepsi OSK kapusa, Niczuly Roland jövőjével kapcsolatban. A július óta kegyvesztett hálóőrnek még másfél évig érvényes szerződése van a sepsiszentgyörgyi csapattal, amelynek a mezét legutóbb tavaly májusban öltötte magára.

Egyes sajtóhírek szerint a 30 éves kézdivásárhelyi kapus a téli átigazolási időszakban elhagyhatja a háromszéki együttest, miután Magyarországról és Kazahsztánból is érdeklődnek utána. A székelyföldi klub vezetősége nem zárkózna el a váltástól, korábban többször is hangoztatták, hogy mindenkinek az lenne a legjobb, ha a játékos új kihívások után nézne. Állítólag Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz, egyelőre türelmesen vár, hogy megtalálja a lehető legjobb megoldást.

A Gazeta Sporturilor azonban azt állítja, a román élvonalban 238 mérkőzésen pályára lépő tapasztalt hálóőrnek nem áll szándékában elhagyni legnagyobb sikerei helyszínét, a Sepsi OSK színeiben két Román Kupát és két Szuperkupát nyerő futballista minden ajánlatot elutasít, mivel ragaszkodik a sepsiszentgyörgyi klubtól érkező havi 10 ezer eurós fizetéshez, amelyhez a 2027 júniusáig érvényben levő szerződése értelmében joga van.

Niczuly Roland az edzéseken részt vesz, viszont Ovidiu Burcă vezetőedző nem számol vele. Tavaly nyáron a kapus és Diószegi László elnök nyilatkozatháborúba keveredett; az ügy hátterében az állt, hogy a labdarúgó és a klub nem tudott megegyezni a szerződésbontás feltételeiben. Nemrég a székelyföldi gárda ezerlejes pénzbírsággal sújtotta a játékost, mivel a csapatorvos szerint túlsúlyos. A hálóőr fellebbezett a döntés ellen, az ügy a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága elé került, amely neki adott igazat.

Kezdődik a felkészülés

Három hét pihenőt követően gyülekezőt fúj a sepsiszentgyörgyi csapat, amely ma elkezdi a felkészülést a másodosztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idényére. Az orvosi vizsgálatok után az alapozás január 18-ig hazai környezetben zajlik, ezt követően az együttes Törökországba utazik, ahol január 30-ig a napi edzések mellett három barátságos mérkőzéssel hangol az előtte álló kihívásokra.

A 36 pontot gyűjtő Sepsi OSK a második helyen tölti a téli szünetet. A 2. Liga alapszakasza február 21-én folytatódik, az élvonalba jutásért küzdő háromszéki alakulat a kiesőjelölt CS Dinamo Bukarest vendégeként kezd, aztán három sorsdöntő összecsapás következik a felsőházba kerülésért harcoló Resicabányai CSM, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA ellen. (miska)