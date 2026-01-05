A bajnoki címvédő Sepsi-SIC végig vezetve, szoros és pontgazdag mérkőzésen 89–77-re legyőzte az Aradi FCC együttesét a női kosárlabda Nemzeti Liga 12. fordulójának rangadóján. A vereség ellenére a partiumi csapat vezeti a tabellát, míg a kilenc mérkőzésnél járó zöld-fehérek a negyedik helyen állnak.

A házigazda szentgyörgyiek kezdték jobban találkozót, de a két meghatározó kosarasa nélkül és mindössze kilenc játékossal érkező aradiak nem engedték ellépni őket (8–5). Ezzel szemben a távolról pontosan célzó háromszékiek többször is vezettek 10 ponttal, a kiélezett első negyed pedig 29–21-nél ért véget. A második szakasz elejét a határ mentiek kapták el jobban, viszont Zoran Mikeš lányai gyorsan visszavették a találkozó irányítását, és a 15. percben 13 pont volt az előnyük (40–27). A túloldalon Taisheka Porchia volt a kosárgyáros, azonban az első félidőben szerzett 21 pontja ellenére alakulata 12 egységnyi hátránnyal vonult az öltözőbe (51–39), illetve a jó csapatjátékkal előrukkoló Sepsi-SIC egyre közelebb volt idénybeli nyolcadik bajnoki sikeréhez.

A térfélcsere után is a hazai együttes irányította a küzdelmet, de a partiumi kosarasok nem könnyítették meg a dolgukat. A 28. percben 20 ponttal vezettek a zöld-fehérek (70–50), akik csak plusz tizenhárommal maradtak a harmadik negyed végén (71–58). Az utolsó játékrész elején rövidzárlatot kapott a Sepsi-SIC, ezt kihasználva az Arad átvette a párharc irányítását és felzárkózott 8 pontra (76–65). Hazai időkérés után újra játékba lendültek a szentgyörgyiek, akik ugyan egy ponttal elvesztették a negyedik negyedet, ám végül 89–77-re nyerték meg a 12. forduló rangadóját.

A győztes háromszékiektől Gereben Lívia és Domonique Davis 19–19 ponttal zárta a vasárnapi találkozót, a túloldalon Juliunn Redmond 31 egységig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Sepsi-SIC–Aradi FCC 89–77 (29–21, 22–18, 20–19, 18–19).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 400 néző. Vezette: Ciprian Stoica, Costin Bogdănescu, Cristian Mocritchi. Sepsi-SIC: Gereben 19/6, Armanu 13/12, Cătinean 14/3, Szabó 12/6, Mérész 12 – Davis 19/12, Holló, Mikeš, Haranguș, Ghiță. Edző: Zoran Mikeš. Arad: Redmond 31/3, Fota 3/3, Toma 6/3, Rupnik 9/9, Porchia 26 – Roman, Ciotir, Doba 2, Lazic. Edző: Tatiana Gallova. Kipontozódott: Toma (38.)

Amerikai játékossal bővítik keretüket

Amerikai játékossal pótolja a november végén távozó kanadai Emily Pottert a Sepsi-SIC: a zöld-fehérek vasárnap jelentették be a 23 éves Reagan Bass leigazolását. Az Egyesült Államokból érkező, 188 centiméter magas játékos a tengerentúli egyetemi bajnokságban szereplő Akron Zips, majd a Purdue Univer­sity csapatában pallérozódott. Előbbinél három szezon alatt mérkőzésenként 15,3 pontot, 7,9 lepattanót és 1,2 gólpasszt átlagolt, majd az előző idényt az Indiana állambeli tanintézménynél töltötte, ahol 29 mérkőzésen 22 alkalommal volt kezdő, és összesen 228 pontot szerzett.