A nap fotója

2026. január 5., hétfő, Szabadidő
  • Szilveszteri lézershow Sepsiszentgyörgy főterén. Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
    Szilveszteri lézershow Sepsiszentgyörgy főterén. Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
Téli olimpia, labdarúgó-vb és budapesti BL-döntő (Versenynaptár, 2026)

2026-ban a februári téli olimpia és a nyári labdarúgó-világbajnokság lesz a sportvilág két csúcseseménye, viszont Magyarország több nagy nemzetközi versenynek ad otthont, ezek közül kiemelkedik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője.
Mit süssünk ma? (Hálekin-Harlekin)

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1 citrom héja, 25 dkg vaj vagy margarin, 1 diónyi zsír, 16 dkg cukor, 4 tojássárgája, ½ tasak sütőpor, csipetnyi só; a töltelékhez: 6–8 evőkanál savanykás piros lekvár; a mázhoz: 3 tojássárgája, 15 dkg porcukor, 5 dkg dióbél.
