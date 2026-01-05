Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1 citrom héja, 25 dkg vaj vagy margarin, 1 diónyi zsír, 16 dkg cukor, 4 tojássárgája, ½ tasak sütőpor, csipetnyi só; a töltelékhez: 6–8 evőkanál savanykás piros lekvár; a mázhoz: 3 tojássárgája, 15 dkg porcukor, 5 dkg dióbél.
Elkészítése. A vajat a cukorral habosra kavarjuk, egyenként hozzáadjuk a tojássárgájákat, majd a sütőport, és kanalanként belekavarjuk, illetve gyúrjuk a megszitált lisztet. Könnyen gyúrható masszát kell nyernünk. A tésztát három egyenlő részre osztjuk, majd három egyforma lapot nyújtunk belőle. A lapokat tepsi hátán 180 Celsius-fokra melegített sütőben 7–8 perc alatt világosra sütjük, majd kihűtjük. Az egyik lapot tálcára tesszük, megkenjünk finom, savanykás lekvárral, ráillesztjük a második lapot, azt is megkenjük lekvárral, majd befödjük a harmadik lappal. Az ekképp összeállított tésztát (süteményt) lenyomtatjuk egy tiszta lapítóval (deszkával), majd néhány órára hűtőbe tesszük, hogy szép egyenletesen összeilleszkedjenek a lapok.
Pihentetés után elkészítjük a mázat. Ehhez a tojássárgájákat habosra kavarjuk a porcukorral, majd egyenletesen szétoszlatjuk a tészta tetején. A tetejét megszórjuk durvára vágott dióval.
Tálalás előtt hosszúkás szeletekre vágjuk, ünnepi alkalmakkor kínáljuk.
Mennyiség: 1 adag
Elkészítési idő: 1,5 óra
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.