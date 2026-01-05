Lecsapott Venezuelára Donald Trump

Robbanások rázták meg szombat hajnalban Caracast, miután az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet hajtott végre Venezuelában. A támadás sikerességét Donald Trump is megerősítette, hozzátéve, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták. Az amerikai elnök már hónapok óta nyomást gyakorol a venezuelai vezetésre, amely Washington szerint egy hatalmas kábítószer-hálózat élén áll.

Donald Trump a floridai rezidenciáján tartott szombati sajtóértekezletén közölte, hogy a „megfelelő átmenet” érdekében az Egyesült Államok veszi át ideiglenesen Venezuela irányítását. Az amerikai elnök nem zárta ki egy második, jóval nagyobb katonai támadás lehetőségét sem. Megerősítette Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége elfogását, hangsúlyozva, hogy az amerikai akció veszteségek nélkül zajlott le. Donald Trump egyértelmű üzenetet küldött a térségnek is, miszerint Washington kész határozottan fellépni, hogy visszaszerezze befolyását Latin-Amerikában.

Donald Trump rendkívüli sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy péntek késő este és szombat kora reggel parancsot adott az Egyesült Államok fegyveres erőinek, hogy katonai műveletet hajtsanak végre Venezuela fővárosában. Az amerikai elnök szerint hadseregük elsöprő erőt vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren, miközben egyetlen embert és felszerelést sem veszítettek el – számolt be róla a Sky News.

Trump részletezte a katonai akció rendkívüli precizitását és gyorsaságát, amely elmondása szerint sötét és halálos volt. Mint mondta, az Egyesült Államok fegyveres erői példátlan hatékonysággal bénították meg a venezuelai katonai és védelmi rendszert, amely lehetővé tette Nicolás Maduro elfogását.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok készen áll egy esetleges második hullámú támadásra is, ha a helyzet úgy kívánja.

Az Egyesült Államok ideiglenesen átveszi Venezuela irányítását

Az amerikai vezetés tervei között szerepel, hogy az ország irányítását ideiglenesen az Egyesült Államok felügyelje, amíg egy „biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenet” nem valósul meg.

Washington nem akarja megkockáztatni, hogy „valaki más kerüljön hatalomra” úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.

Donald Trump kijelentette, hogy Amerika célja a béke, a szabadság és az igazságosság biztosítása a venezuelai nép számára, beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba.

Donald Trump a sajtótájékoztatón részletesen sorolta azokat a vádakat, amelyeket Nicolás Maduro számlájára ír, és hangsúlyozta, hogy az akcióval az Egyesült Államok visszaállítja befolyását a térségben.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy „Maduro soha többé nem lesz képes amerikai állampolgárt vagy venezuelai állampolgárt fenyegetni”, majd azt állította, hogy a vene­zuelai vezetés a börtönök kiürítésével bűnözőket és drogkereskedőket juttatott az Egyesült Államokba.

Hozzátette, hogy Caracas emellett „ellopta” az amerikai olajat is, mivel az ország olajiparát amerikai vállalatok építették fel. Az elnök úgy fogalmazott, hogy ezek a lépések súlyosan sértették az amerikai külpolitika évszázados alapelveit, egészen a Monroe-doktrínáig visszanyúlva.

„A hatalmas amerikai olajtársaságaink, a világ legnagyobbjai belépnek, dollármilliárdokat költenek, megjavítják a súlyosan leromlott infrastruktúrát, az olajinfrastruktúrát, és elkezdenek pénzt keresni az országnak” – hangsúlyozta Donald Trump.

Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy a katonai műveletet hónapok óta tervezték. A szombati akció többek között a CIA, az NSA és a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) együttműködésével valósult meg.

Az amerikai tábornok elmondta, hogy Nicolás Maduro és felesége nem ellenkeztek, amikor őrizetbe vették őket. Az amerikai erők helyi idő szerint hajnali 2.01-kor érkeztek meg a táborához, és körülbelül két és fél órával később a venezuelai elnököt és feleségét is egy amerikai hadihajóra vitték.

Aggódhat Kolumbia és Kuba is

Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy Madurónak több lehetősége is lett volna a szombati akciót elkerülni, de úgy döntött, hogy nem él a lehetőségekkel. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem ismeri el Nicolás Madurót Venezuela legitim elnökeként.

Donald Trump úgy véli, hogy Venezuela ellenzéki vezetője, a Nobel-békedíjas Maria Corina Machado nem valószínű, hogy Venezuela következő vezetője lesz, mert „nincs meg hozzá a támogatottsága”.

Ezzel szemben Maduro második számú alelnökével, Delcy Rodriguezzel kapcsolatban állnak, és már folyamatban van az átmeneti intézkedések előkészítése. Trump szerint az ideiglenes vezető jelezte, hogy „kész megtenni mindazt, amit szükségesnek tartunk ahhoz, hogy Venezuela ismét naggyá váljon”.

Az amerikai elnök emellett Kolumbiát és Kubát is figyelmeztette. Donald Trump szerint Gustavo Petro kolumbiai elnöknek nagyon vigyáznia kell, ha kokaint gyártana és azt az Egyesült Államokba küldené.

Marco Rubio külügyminiszter hozzátette, hogy a kommunista kubai vezetésnek szintén van oka az aggodalomra, mivel a katonai művelet célja az volt, hogy „stabilitással vegyék körül magukat”, és hogy újraérvényesítsék „az amerikai hatalmat a saját régiójukban”.

Egy brooklyni börtönben tartják őrizetben Nicolás Madurót

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

Megosztotta a világot a Venezuelát ért amerikai támadás

Eltérően reagáltak az országok az Egyesült Államok Caracas elleni katonai műveletére. Argentínában üdvözölték Donald Trump amerikai elnök döntését, míg Oroszország és Venezuela szövetségesei elítélték a szombat hajnali támadást. Spanyolország jelezte, hogy közvetítő szerepet vállalna a feszültség csökkentésében, az Európai Unió és több más ország pedig önmérsékletre szólította fel az érintetteket.

A Venezuelában történtek miatt ma összeülhet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, amelynek rendkívüli ülését Gustavo Petro kolumbiai elnök és Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kezdeményezte Oroszország támogatásával. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára szombaton – szóvivője útján – „komoly aggodalmának” adott hangot a Venezuelában történtek miatt, és „veszélyes precedenst” említett.