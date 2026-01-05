Vendégmukások ezreit várják

A döntést főként a hazai munkaerőhiány indokolja. A leginkább érintett ágazatok közé tartozik a csomagkézbesítés, az árukezelés és raktározás, az építőipar – különösen a szakképzetlen fizikai munkák –, a kereskedelem, a közúti áruszállítás, a gépjárművezetés, a vendéglátás, valamint a vagyonvédelem. A Bevándorlási Főfelügyelőség adatai szerint tavaly szeptember 30-áig közel 84 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki külföldi állampolgároknak, míg a munkaügyi felügyelőség 73 ezer új, EU-n kívüli állampolgárokkal kötött munkaszerződést jegyzett.