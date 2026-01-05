Az esztendő első napján 9 óra 16 perckor császármetszéssel jött a világra az első kisbaba a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban Spanyol Ádám és Kese Réka szülész-nőgyógyászok közreműködésével. Demeter Szebasztian súlya születéskor 2620 g volt, hossza 50 cm.

Január 2-án nem volt szülés a megyei kórházban, 3-án éjfél után 31 perccel egy kislány, reggel 6 óra 5 perckor szintén egy kislány született, mindketten természetes úton Bálint Sándor szülész-nőgyógyász ügyelete alatt. Az édesanyák és az újszülöttek is egészségesek – közölte tegnap lapunk megkeresésére Már Mátyás szolgálatos szülész-nőgyógyász orvos.

Az intézmény tájékoztatása szerint tavaly 472 kisfiú és 381 kislány (összesen 853) születését jegyezték a megyei kórházban, egy évvel korábban ugyanitt száztízzel több újszülött jött a világra, arról ellenben egyelőre nem készült kimutatás.