Trump nem izolacionista, Oroszország újabb szövetségesét hagyta cserben

Donald Trump Venezuela ellen elindított katonai művelete számomra két dolog miatt érdekes. Az egyik, hogy újra megerősíti azt, amit az elmúlt években mondtam: Trump nem izolacionista. Trump a Reagan-féle erőpolitikát követi, ami nagyon jól előjött a decemberi új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában is.

Sőt, Reagan elnöksége alatt pont hasonló jellegű katonai beavatkozásokra került sor, mint most: 1983 októberében az USA megtámadta Grenadát (ez a venezuelai párhuzam). Az Operation Urgent Fury (Sürgős Düh hadművelet) keretében kb. 7000 amerikai katona szállta meg a kis karibi szigetországot, miután Grenadában marxista puccsot hajtottak végre és kivégezték a helyi miniszterelnököt. Az USA attól tartott, hogy a sziget „második Kubává” válik, és szovjet támaszpont lesz. Az amerikai erők végül néhány nap leforgása alatt leváltották a katonai juntát, és új, USA-barát kormányt segítettek hatalomra.

1986 áprilisában az USA Líbiát bombázta Reagan parancsára, válaszcsapásként egy nyugat-berlini diszkó felrobbantására, ahol amerikai katonák haltak meg, és a merénylet mögött a hírszerzés szerint Líbia állhatott. A célpontok között volt Moammer Kadhafi líbiai vezető rezidenciája is. Kadhafi túlélte, de a támadás elszigeteltebbé tette a rendszerét egy időre (párhuzamok a tavalyi, Irán elleni támadással).

Szóval, ez az egyik érdekesség számomra. A másik az orosz reakció. Merthogy két év leforgása alatt Venezuela a negyedik szoros orosz szövetséges, amelyet támadás ér (ebből kétszer amerikai támadás), és semmit nem tudnak tenni ellene, cserben hagyva szövetségeseiket a korábbi ígéretek ellenére. Örményország (2023-as karabahi háború), Szíria (az Aszad-rezsim bukása, 2024 decembere), és Irán lebombázása (2025 júniusa) után Ve­nezuelával folytatódik a sor. Pedig ahogy Iránnal is, Venezuela és Oroszország között szoros stratégiai partnerség áll fenn. Venezuela Oroszország egyik legfontosabb támaszpontja a nyugati féltekén, míg Oroszország Venezuela számára a rezsim túlélésének egyik záloga a nyugati szankciók közepette. A felek között számos, jogilag kötelező érvényű megállapodás létezik. Alig egy évvel ezelőtt, 2025 májusában például egy átfogó Stratégiai Partnerségi és Együttműködési Szerződést kötöttek, amely kiterjedt a politika, a gazdaság és a védelem területére, és Oroszország az elmúlt években a kommunikációjában többször is „teljes támogatásáról” biztosította Venezuelát külső (főként amerikai) katonai fenyegetés esetén.

Közben több óra után megjött az első hivatalos orosz reakció is. „Az Egyesült Államok fegyveres agresszió­ja Venezuela ellen mély aggodalmat és elítélést vált ki” – kommentálta az orosz külügyminisztérium. Az orosz külügy megjegyezte, a venezuelai helyzetben fontos megakadályozni az eszkalációt és párbeszéd útján megoldást találni. Lefordítom: elítéljük, béke kell, de nem fogunk beavatkozni. Caracas magára maradt.

Anton Bendarzsevszkij

(A szerző biztonságpolitikai elemző, a posztszovjet térség szakértője, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója)