A nap fotója

2026. január 8., csütörtök, Szabadidő
  • Tél a parkban. Fotó: Albert Levente
    Tél a parkban. Fotó: Albert Levente
Hozzávalók: 3 tojás, 10 evőkanál cukor, 7 evőkanál olaj, 14 evőkanál tej, 14 evőkanál liszt, 1 evőkanál kakaó, csipetnyi só, ¾ tasak sütőpor; a töltelékhez: csokoládédarabkák, fekete áfonya vagy dió, kevés porcukor; a csokoládémázhoz: 10 dkg csokoládé, 1 evőkanál olaj; a tetejére: színes cukorgyöngy vagy csokoládéreszelék.
Trump nem izolacionista, Oroszország újabb szövetségesét hagyta cserben

Donald Trump Venezuela ellen elindított katonai művelete számomra két dolog miatt érdekes. Az egyik, hogy újra megerősíti azt, amit az elmúlt években mondtam: Trump nem izolacionista. Trump a Reagan-féle erőpolitikát követi, ami nagyon jól előjött a decemberi új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában is. 
