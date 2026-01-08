Grönland lehet a következő?

Nos, Venezuela sincs meg, Maduro kivételével a hatalmi struktúra fennáll, és ugyan érték veszteségek a hadsereget, de azért mindez nem döntő.

Ami Grönlandot illeti: Grönlandnak megvan a világos jogi útja a függetlenséghez egy népszavazás megtartásával. A függetlenség mögött az utóbbi időben növekvő társadalmi támogatás állt, részben, mert a gyarmati korszak születésszabályozási botránya megrázta a közvéleményt. De ez sok év. Elkerülhetetlen ugyanis egy tárgyalási folyamat Dániával, amelynek nincsen időkorlátja, a megállapodást utána el kell fogadnia Grönland parlamentjének, és egy népszavazásnak kell megerősítenie. Jelenleg egy bizottság foglalkozik a folyamat alapvető kérdéseivel, amelynek jelentése 2026 vége előtt nem várható.

De a függetlenség sem jelentene feltétlen amerikai uralmat.

Trump javaslata, hogy Grönlandot a múltbeli amerikai területi felvásárlásokhoz hasonlóan megvásárolja, gyakorlatilag kizárható, ezt Dániával szemben és a sziget népessége feje felett nem lehet megtenni. Az amerikai katonai beavatkozás és annexió, bár erre az USA-nak természetesen megvan a képessége, rendkívül alacsony valószínűségű – ugyanakkor ez bármikor nagyon gyorsan megtörténhetne, hiszen komoly ellenállásra Dánia még az EU segítségével sem képes. Csakhogy ez nem csupán Dániával, hanem az egész Európai Unióval jelentene egy olyan szakítást, amelyet a Trump-adminisztráció, eddigi gyakorlata alapján, aligha vállal fel. Egy dolog ugyanis a választóknak szóló retorika, más dolog a cselekedet.

Venezuela ebből a szempontból nem példa.

Ami valóban lehetséges út, az az Egyesült Államokkal való társulás a függetlenség elnyerése után. A modell lehetne Puerto Rico státusza, de az kevesebb jogot adna Grönlandnak, mint amivel jelenleg rendelkezik. Kialakítható lenne természetesen egy új jogi megoldás is, ami meghagyná Grönland jelenlegi belső és külső jogait, például a védelemre és a közös állampolgárságra szűkítve a társulást. De ez megint csak időigényes, bonyolult jogi folyamat lenne. Tehát nem kell túlizgulni, jönnek-mennek a mémek, de ez nem realitás. Ahogy egyébként Venezuela megszállása sem, azt sem kell túlizgulni: egy nagy szárazföldi inváziónak nincs realitása. Trump vagy megállapodást akar a jelen elittel, vagy reménykedhet abban, hogy a nép elsöpri azt. De bemenni sok tíz­ezer katonával aligha fog. Ez nem az ukrajnai invázió paralellje, ez egy gyors, ügyes különleges műveleti akció volt, az egész pár óráig tartott.

Demkó Attila

(A szerző író, biztonságpolitikai elemző)