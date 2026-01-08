Kamaszokat segít önismereti útjukon és pedagógusoknak kínál képzéseket ebben a témában a kézdivásárhelyi Bóbita Egyesület. Lovas terápiával vesz részt fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében a sepsiszentgyörgyi Kincsek Lovarda. Háromszékről ez a két civil szervezet nyert támogatást a MOL Gyermekgyógyító Programjában, amelyet a Közösségi Alapítvánnyal együtt hirdettek meg.

A 740 ezer lej össz­értékű finanszírozásra ötvenkét projekttel pályáztak, és tizenhét pályázat útján 570 gyermek számára válik lehetővé terápiás foglalkozások megszervezése.

A MOL Gyermekgyógyító Programja tizenhét esztendővel ezelőtt indult, azóta több mint 16 500 gyermeknek segítettek a közel 6,9 millió lejjel támogatott 324 pályázat keretében. Olyan emocionális és művészetterápiás foglalkozások, valamint pszichoszociális beavatkozások megvalósításához nyújtottak támogatást, amelyek sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségből lábadozó gyermekek életminőségének javítását célozzák.

Lóháton minden gyermek egyforma

A sepsiszentgyörgyi Kincsek Lovarda lovas terápián és meseterápián keresztül foglalkozik fogyatékossággal élő gyermekek csoportos és egyéni fejlesztésével, de egészséges gyermekeket is fogadnak, mert meggyőződésük, a játékos lovas foglalkozás mindenkiben erősíti az önbizalmat. A mozgáskorlátozott gyermekekre is gondoltak, ők is elérhetik a Sepsiszentgyörgy és Kilyén közötti Kincsek Lovarda kínálatát, de találkoznak autizmus szindrómában szenvedőkkel, figyelemzavaros, illetve érzelmi nehézséggel küzdő gyermekekkel, a lényeg a személyre szabott foglalkozás – részletezi Soós Annamária.

A lovardát családi vállalkozásban működtetik, céljuk minél több gyermeknek lovas élményt nyújtani, mert hiszik: lóháton minden gyermek egyforma. A ló erős és hatalmas állat, eltűri, hogy a hátán üljön az ember, viszi, ahová az ember akarja, ezt tapasztalják meg a gyermekek is, akik ettől önbizalmunkban megerősödnek – hangsúlyozza Soós Annamária. A sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola pszichológusa, fejlesztő pedagógus úgy véli, a terápiában a ló nem eszköz, hanem partner. A lovak az érzelmeken keresztül beszélnek – mondotta, hozzátéve: ezért adta a MOL-pályázatuk címének, hogy Tükör a mesében és a ló szemében.

Nem könnyű a kamaszokkal

Indulásakor gyermekfejlesztő központként nevezte meg magát a kézdivásárhelyi Bóbita Egyesület, majd rátalált egy másik hiányterületre, ahol nagyon nagy az űr. A kamaszokkal, problémáikkal és az őket nevelő pedagógusoknak a korosztály szorongásaira való felkészítésével nem igazán vagy nagyon kevesen foglalkoznak. 2015-től az élménypedagógia és ezen belül a vizuálisművészet-terápia az egyesület fő útvonala, ebben látják a fiatalok önismereti útra való terelésének egyik eszközét.

Lehet csoportos vagy egyéni, a lényeg, hogy szakemberek segítsék az utat kereső, szorongásokkal élő, pályaválasztási bizonytalanságban lévő fiatalokat – mondta lapunk megkeresésére Orbán Imola, a Bóbita megálmodója. Nagy kihívás számukra megtalálni és elérni a megfelelő szakembert, meghívni és kellő óraszámban biztosítani a folytonos (terápiás) foglalkozást – tette hozzá.

A MOL Románia minden évben közzéteszi a pályázati felhívásban megfogalmazottakat: „A betegségek nehéz kihívást jelentenek minden korosztály számára, de amikor gyermekeket érintenek, akkor a helyzet még nagyobb kihívás elé állít minket. Ezzel a programmal a felépülő és kezelés alatt lévő gyermekeket támogatjuk, valamint szüleiket és családjaikat, akiknek szintén eligazításra, forrásokra és tájékoztatásra van szükségük.”