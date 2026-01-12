Orbán Viktor: 2026 tavaszán sorsot választunk

A Fidesz–KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán. A miniszterelnök elmondta, a szombati kongresszuson az egyéni jelölteket mutatják be, aztán február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét. „Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra” – jegyezte meg.

Rendezett nemzedékváltás

Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, de húsz éven át megnyertek minden önkormányzati választást és az uniós csatlakozás óta diadalmaskodtak az összes európai parlamenti választáson is. Orbán Viktor kiemelte, a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”. A jelöltekről szólva elmondta: magabiztos és tapasztalt emberek, pontosan azok, akikre Magyarországnak szüksége van ahhoz, hogy békében és biztonságban élhessen.

Köszönetet mondott azoknak a „kipróbált harcostársaknak” is, akik vállalták, hogy a helyükre lépő fiataloknak átadják a tudásukat, tapasztalataikat és a kampányban segítik őket. Hangsúlyozta: garantálják, hogy valamennyi jelölt ugyanazokat az életelveket és értékeket képviseli, amelyek sikeressé tették Magyarországot és példátlanul sikeressé tették a pártot is. A Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben megy végbe – jegyezte meg. Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje; a veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek – jelentette ki Orbán Viktor. A soron következő választáson nem csupán politikai ellenfeleinket kell legyőzni – tette hozzá, kijelentve, „valójában diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, a cinizmus, a sumákolás, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett”.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Megállítani a bevándorlást

A miniszterelnök arra kérte a jelölteket, hogy mindenkivel beszéljenek, de az egyéb témák mellett a háborúról, a migrációról és a „genderveszedelemről” feltétlenül beszéljenek. Ezeknek van egy közös pontjuk, mert visszacsinálhatatlanok, ha egyszer elhibáztad, nem tudod kijavítani – jelentette ki. A migrációt ismerjük, kézzel fogható tapasztalataink vannak róla, látjuk Ausztriában és onnan tovább minden nyugat-európai országban, mert ha egyszer beengedted a migránsokat, akkor többé nem tudsz visszatérni a beözönlés előtti állapotokhoz – érvelt. Még akkor sem, ha a választók belátják, hogy rossz lóra tettek és jobboldali, migrációellenes, nemzeti kormányt választanak – tette hozzá. A pártelnök a gondolatmenetét folytatva leszögezte, hogy nem lehetséges bevándorlóországból ismét nem bevándorlóországot csinálni. Aki beengedte őket, már csak az együttélés módozatairól dönthet, így lettek visszafordíthatatlanul bevándorlóországok a nyugat-európai barátaink – közölte. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét, bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel.

A brüsszeli bürokraták nem megállítani, hanem szabályozni akarják a bevándorlást – tette hozzá. Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége – szögezte le. Úgy van, ahogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia írja, Európa elveszíti civilizációs gyökereit – érvelt a miniszterelnök. Az amerikaiak viszont egy ponton tévednek, Nyugat-Európa nem elveszíti a klasszikus keresztény európai civilizációt, hanem feladja, sőt lecseréli – fogalmazott. Az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket – szögezte le. A magunkfajta bennszülött európaiak visszaeső fajta, javíthatatlanok, kijavíthatatlanok vagyunk, ezért haszontalanok, és az ő szemükben veszélyesek is, semlegesíteni kell bennünket, túl erős a koncentrátumunk, hígítani kell bennünket, és ha ez nem elég, akkor le kell cserélni bennünket, lépésről lépésre, letagadva a végső célt – fogalmazott Orbán Viktor.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Biztonság a zsidó közösségnek

Az európai liberális elit a brüsszeli bürokráciát, az európai jogot és a luxemburgi bírákat arra használja, hogy leverje a fellázadó országok ellenállását, ezért szabtak ki Magyarországra napi egymillió euró büntetést – emelte ki. Könnyű kikalkulálni azonban, hogy a keresztény magyar civilizáció fenntartásáért fizetett napi egymillió eurós bírság jóval kisebb ár, mint egy bevándorlóországgá tett Magyarország migrációs kiadásai lennének, és akkor a pénzben nem mérhető dolgokat nem is vettük számításba – jelentette ki, hozzátéve, Magyarország azt az összeget is vissza fogja szerezni, amit bírságként befizetett. A választás egyik tétje, hogy beadjuk-e a derekunkat Brüsszelnek, és bevándorlóországgá tesszük Magyarországot is, vagy folytatjuk a lázadást, és visszaverünk minden brüsszeli migrációs kísérletet „Tiszástól és DK-stól” – fogalmazott a pártelnök.

Azt javaslom, folytassuk a lázadást – jelentette ki a kormányfő. Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz – hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzáfűzve, hogy a migráció az erőszak mellett antiszemitizmust is hoz, sőt, erőszakos antiszemitizmust. A zsidó családok egymás után hagyják el a nyugat-európai államokat, lassan, de biztosan Magyarországon él a legnagyobb zsidó közösség egész Európában – ismertette. A budapesti zsidó közösség csak és kizárólag azért van biztonságban, mert a Fidesz–KDNP kormányozza az országot, és „mi megvédjük őket attól, ami Nyugat-Európában történik velük” – mondta Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van, és biztonság mindenki számára. Szólt arról is, hogy Budapesten erős a liberális, baloldali hagyomány, a Fidesz pedig egy jobboldali, patrióta párt, „de változnak az idők, és ezt Budapesten is meg kell érteni”. Orbán Viktor azt mondta: a liberális, baloldali pártok ma veszélyt jelentenek és bajt hoznak az itteni zsidó közösség fejére. A Fidesz–KDNP az egyetlen politikai erő, amely akarja és képes is garantálni a biztonságukat – hangoztatta a miniszterelnök.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Csipkerózsikából Csipkejózsika

Orbán Viktor azt mondta, aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező, arrafelé „Csipkerózsikából Csipkejózsika lehetett”, arrafelé már nemcsak férfiak és nők vannak, hanem „egyéb fura szerzetek” is. A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér, áthuzalozzák a gyermekek agyát, egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országuk kulturális alapját, és ez visszafordíthatatlan – figyelmeztetett. Leszögezte: ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell „a Tisza- és DK-féléket” távol tartani a kormányzástól.

Orbán Viktor kiemelte, az áprilisi választáson két út áll előttünk: az egyik a magyar út, a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé. Ritkán adatik meg egy nemzetnek, hogy ilyen világos feltételek mellett dönthesse el a sorsát, de ez fekszik a Fidesznek: kommunisták vagy szabadságharc, KGST vagy Európai Unió, migránsok vagy biztonság, gender vagy család – emlékeztetett, hozzáfűzve, most a háború és a béke között kell választani.

Kijelentette ugyanis, hogy a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra, és annak, aki arra az útra lép, végül mindent fel kell áldoznia. „Magyar fiatalok, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, saját jövőtök ellen szavaztok”, mert a Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli követeléseket – figyelmeztetett, kitérve arra is, hogy „a Tisza főnöke, Herr Weber” egész Európa legnagyobb háborús uszítója. Elmondta azt is: az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét, és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának adott hadikölcsön ráeső részét. „Csatlakozzatok hozzánk, mielőtt Weber és Brüsszel besoroz benneteket és kivezényel Ukrajnába” – szólt a magyar fiatalokhoz. Ha egy Tisza–DK-kormány Brüsszel mellé lép a háborúba, és átszervezi a magyar gazdaságot, akkor kedves fiatalok, nektek annyi – jelentette ki Orbán Viktor.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Harc a jövőért

A nemzetközi politika átrendeződéseiről szólva Orbán Viktor azt hangsúlyozta, nincs többé az a világ, amiben 1990 után megtanultunk élni, a bizonytalanságok és veszélyek sora vár ránk, a nemzetközi szerződések és szervezetek már fogatlan oroszlánok. Eljött a kétoldalú megállapodások, a személyes kapcsolatok, az érdekek és az erő kora, a nemzetek korszaka – fogalmazott. Jelenleg Washington, Peking, Moszkva, Isztambul mind érdekeltek Magyarország sikereiben – szögezte le, hangsúlyozva, olyan megállapodások tucatjait kötöttük a világ vezető hatalmaival, amelyek az új, „vadnyugati filmeket idéző világrendben is” garantálni fogják Magyarország biztonságos fejlődését.

Orbán Viktor leszögezte, hogy a magyar út melletti erős érv az, hogy a másik zsákutca. Nem túlzás, most igazán nem, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak – mondta. Nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt; nem a következő négy év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba – fogalmazott a kormányfő. Ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha nem bízza el magát, és megőrizzük az alázatot, akkor a „jutalom sem marad el, és újra győzni fogunk” – zárta beszédét Orbán Viktor.