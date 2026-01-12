Dobogós helyezéssel, remek szerepléssel indították a 2026-os esztendőt a háromszéki műkorcsolyázók, akik az európai kritériumsorozat jelen idényének bolgár állomásán Szófiában a Winter Sports Palace-ban léptek jégre. Nagy-Rozsnyai Lotti sorozatban harmadik elsőségét ünnepelhette. Molnár Lelle Ágota és Milik Sonia pedig ismét kitett magáért, és Celje, illetve Székesfehérvár után ezúttal is az erős középmezőnyben fejezte be a viadalt.

A műkorcsolya európai kritériumsorozat idei első versenyének a bolgár főváros adott otthont, ahol újfent roppant népes és erős mezőny gyűlt össze. A viadal szófiai állomásán a Kézdivásárhelyi SE színeiben Nagy-Rozsnyai Lotti, míg a sepsiszentgyörgyi Királypingvinektől Milik Sonia és Molnár Lelle Ágota lépett jégre.

A céhes városi Nagy-Rozsnyai Lotti huszonhárom vetélytársával harcolt az első helyért, és – ahogy tőle már megszokhattuk – ismét szemkápráztató programmal rukkolt elő, amelyet a versenybírák a legjobb pontszámmal jutalmaztak. A tehetséges kézdivásárhelyi műkorcsolyázónak ez sorozatban a harmadik diadala volt, és maximális pontszámmal vezeti korcsoportja ranglistáját.

A megyeszékhelyi Molnár Lelle Ágota 35 fős mezőnyben csillogtatta meg újra tudását, és ezúttal a 14. helyen zárt. A szentgyörgyi sportoló három forduló után az Advance Novice kategória összetett pontversenyének 12. helyét foglalja el. Végül, de nem utolsósorban a Királypingvinek másik képviselője, Milik Sonia ugyan javított székesfehérvári eredményén, ám közel 35 pontja ezúttal a 16. helyhez volt elegendő. Versenyzőnk az Intermediate Novice korosztály rangsorában a 13. helyen áll.

Eredmények, Sofia Trophy: * Cubs I. (2015. július 1.–2016. június 30. között születettek): 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 45,62 pont, 2. Ipek Bilgin (török) 43,56 pont, 3. Gergana Dineva (bolgár) 38,56 pont * Advance Novice (2009. július 1.–2015. június 30.): 1. Paula Kasnar (horvát) 120,65 pont, 2. Summer Wijkhuizen (holland) 103,06 pont, 3. Tea Sajko (horvát) 101,34 pont... 14. Molnár Lelle Ágota 78,46 pont * Intermediate Novice (2009. július 1. után születettek): 1. Mina Zaharieva (bolgár) 43,62 pont, 2. Duru Kose (török) 41,00 pont, 3. Gabriela Filipova (bolgár) 39,35 pont… 16. Milik Sonia 34,68 pont.

A kritériumsorozat hivatalos portálja szerint a február elejére tervezett belgrádi verseny elmarad, így a viadal következő erőpróbája a European Wulfenia Cup lesz, amelynek március közepén az olaszországi Pontebba ad otthont. (tif)