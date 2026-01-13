HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
KovÃ¡sznaLejÃ¡rt hatÃ¡ridÅ‘ miatt szerzÅ‘dÃ©st bontottak

2026. januÃ¡r 13., kedd, KÃ¶zÃ©let

KovÃ¡szna VÃ¡ros Helyi TanÃ¡csa mÃºlt Ã©v december 29-i Ã¼lÃ©sÃ©n megszavazta a LÅ‘rincz Zsigmond SÃ­pÃ¡lya mellett Ã©pÃ¼lÅ‘ wellnesskÃ¶zpont szomszÃ©dsÃ¡gÃ¡ban fekvÅ‘ telekre vonatkozÃ³ koncessziÃ³s szerzÅ‘dÃ©s felbontÃ¡sÃ¡t. A dÃ¶ntÃ©s egy tÃ¶bb mint hÃ¡rom Ã©ve hÃºzÃ³dÃ³ Ã¼gy vÃ©gÃ©re tett pontot: a vÃ¡llalt szÃ¡lloda nem Ã©pÃ¼lt meg, a hatÃ¡ridÅ‘k lejÃ¡rtak.

    Itt Ã©pÃ¼lt volna a nÃ©gycsillagos szÃ¡lloda. A szerzÅ‘ felvÃ©tele

Az Ã¶nkormÃ¡nyzat tulajdonÃ¡ban lÃ©vÅ‘, 13 300 nÃ©gyzetmÃ©teres telket 2022. december 20-Ã¡n vette koncessziÃ³ba a Zabola Estate Kft. A szerzÅ‘dÃ©s Ã©rtelmÃ©ben a cÃ©gnek 36 hÃ³napon belÃ¼l legalÃ¡bb hÃ¡romcsillagos szÃ¡llodÃ¡t kellett volna ott Ã©pÃ­tenie. A hatÃ¡ridÅ‘ lejÃ¡rt, az Ã©pÃ¼let azonban nem valÃ³sult meg.

November 24-Ã©n a Zabola Estate kÃ©relmet nyÃºjtott be a szerzÅ‘dÃ©s mÃ³dosÃ­tÃ¡sÃ¡ra, az Ã©pÃ­tÃ©si hatÃ¡ridÅ‘ meghosszabbÃ­tÃ¡sÃ¡t kÃ©rve. IndoklÃ¡sÃ¡ban arra hivatkozott, hogy a beruhÃ¡zÃ¡s kÃ©sÃ©sÃ©t a cÃ©gnek fel nem rÃ³hatÃ³ kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek okoztÃ¡k, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a kedvezÅ‘tlen idÅ‘jÃ¡rÃ¡s miatti tervezÃ©si kÃ©sedelmek, az engedÃ©lyezÃ©si eljÃ¡rÃ¡sok elhÃºzÃ³dÃ¡sa â€“ kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a tÅ±zvÃ©delmi jÃ³vÃ¡hagyÃ¡s esetÃ©ben â€“, valamint a kÃ¶zmÅ±vesÃ­tÃ©s befejezetlensÃ©ge.

Ezt kÃ¶vetÅ‘en december 17-Ã©n a Zabola Estate Ã©rtesÃ­tÃ©st kÃ¼ldÃ¶tt az Ã¶nkormÃ¡nyzatnak a koncessziÃ³s szerzÅ‘dÃ©s egyoldalÃº felbontÃ¡sÃ¡rÃ³l. Ebben azt Ã¡llÃ­totta, hogy a szerzÅ‘dÃ©s teljesÃ­tÃ©se ellehetetlenÃ¼lt, mivel a telek nem rendelkezik a nemzeti vÃ©delmi infrastruktÃºrÃ¡ba valÃ³ besorolÃ¡srÃ³l szÃ³lÃ³ igazolÃ¡ssal, amelynek beszerzÃ©sÃ©t az Ã¶nkormÃ¡nyzat kÃ¶telezettsÃ©gÃ©nek tekinti. Ugyanezen a napon a cÃ©g visszavonta az Ã©pÃ­tÃ©si engedÃ©ly irÃ¡nti kÃ©relmÃ©t is.

A Helyi TanÃ¡cs december 29-i Ã¼lÃ©sÃ©n hozott hatÃ¡rozatÃ¡ban elutasÃ­totta a Zabola Estate egyoldalÃº felmondÃ¡si Ã©rtesÃ­tÃ©sÃ©t, megÃ¡llapÃ­tva, hogy nem teljesÃ¼lnek a jogszabÃ¡lyi Ã©s szerzÅ‘dÃ©ses feltÃ©telek a szerzÅ‘dÃ©snek a vÃ¡ros hibÃ¡jÃ¡bÃ³l tÃ¶rtÃ©nÅ‘ megszÃ¼ntetÃ©sÃ©hez. Ugyanakkor a testÃ¼let jÃ³vÃ¡hagyta a koncessziÃ³s szerzÅ‘dÃ©s felbontÃ¡sÃ¡t a jogosult hibÃ¡jÃ¡bÃ³l, a vÃ¡llalt kÃ¶telezettsÃ©gek nem teljesÃ­tÃ©se miatt.

A hatÃ¡rozat szerint a Zabola Estate kÃ¶teles az ingatlant 30 napon belÃ¼l, minden tehertÅ‘l mentesen visszaadni, a teljesÃ­tÃ©si garancia pedig a helyi kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s bevÃ©telÃ©vÃ© vÃ¡lik.

