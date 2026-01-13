A megyei vidÃ©kfejlesztÃ©si hivataltÃ³l kaptuk a hÃ­rt, hogy a VidÃ©ki BeruhÃ¡zÃ¡sokat FinanszÃ­rozÃ³ ÃœgynÃ¶ksÃ©g (AFIR) honlapjÃ¡n december 24-Ã©n kÃ¶zzÃ©tettÃ©k a DR 16-os, BeruhÃ¡zÃ¡sok tÃ¡mogatÃ¡sa a zÃ¶ldsÃ©g- Ã©s burgonyatermesztÃ©sben nevet viselÅ‘ intÃ©zkedÃ©s pÃ¡lyÃ¡zati kiÃ­rÃ¡sÃ¡t, melyre januÃ¡r 19-tÅ‘l fogadjÃ¡k a pÃ¡lyÃ¡zatokat. Ezt az intÃ©zkedÃ©st mÃ¡r nagyon sokan vÃ¡rtÃ¡k a megyÃ©ben.

A honlapon kÃ¶zzÃ©tett Ã¼temterv szerint a pÃ¡lyÃ¡zatokat januÃ¡r 19. Ã©s mÃ¡rcius 20. kÃ¶zÃ¶tt lehet feltÃ¶lteni az AFIR szÃ¡mÃ­tÃ³gÃ©pes rendszerÃ©be. Abban az esetben, ha a beÃ©rkezÅ‘ igÃ©nylÃ©sek Ã¶sszege meghaladja a jÃ³vÃ¡hagyott keret mÃ¡sfÃ©lszeresÃ©t, a program nem engedi tovÃ¡bbi pÃ¡lyÃ¡zatok feltÃ¶ltÃ©sÃ©t. Az intÃ©zkedÃ©s keretÃ¶sszege 151,4 milliÃ³ eurÃ³, amit hÃ¡rom rÃ©szre osztottak fel: 70,4 milliÃ³ eurÃ³ra pÃ¡lyÃ¡zhatnak a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘ cÃ©gek, 51 milliÃ³ eurÃ³ra a burgonyatermesztÅ‘k Ã©s azok tÃ¡rsulÃ¡sai, illetve szÃ¶vetkezetek vagy elismert termelÅ‘i csoportok, 30 milliÃ³ eurÃ³t pedig a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘k szÃ¶vetkezeteinek, illetve termelÅ‘i csoportjainak kÃ¼lÃ¶nÃ­tettek el.Â

A pÃ¡lyÃ¡zat letevÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges legkisebb pontszÃ¡m a zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘knÃ©l januÃ¡r 19. Ã©s februÃ¡r 18. kÃ¶zÃ¶tt 68 pont, februÃ¡r 19. Ã©s mÃ¡rcius 20. kÃ¶zÃ¶tt 40 pont; a burgonyatermesztÅ‘knÃ©l januÃ¡r 19. Ã©s februÃ¡r 18. kÃ¶zÃ¶tt 50 pont, februÃ¡r 19. Ã©s mÃ¡rcius 20. kÃ¶zÃ¶tt 30 pont fÃ¶lÃ¶tti pÃ¡lyÃ¡zatokat fogad be a rendszer.Â

A tÃ¡mogatÃ¡s legfeljebb 2 milliÃ³ eurÃ³ lehet pÃ¡lyÃ¡zatonkÃ©nt, ha Ã©pÃ­tkezÃ©s is szerepel a tervek kÃ¶zÃ¶tt. A zÃ¶ldsÃ©gek termesztÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges mezÅ‘gazdasÃ¡gi gÃ©pek Ã©s berendezÃ©sek beszerzÃ©sÃ©re egyszerÅ± gÃ©pvÃ¡sÃ¡rlÃ¡s esetÃ©n legfeljebb 300 000 eurÃ³t lehet igÃ©nyelni projektenkÃ©nt. A burgonyatermesztÃ©sben szÃ¼ksÃ©ges gÃ©pek beszerzÃ©sÃ©re az egyÃ©ni gazdasÃ¡gok legfeljebb 700 000 eurÃ³/projekt tÃ¡mogatÃ¡sban rÃ©szesÃ¼lhetnek. A tÃ¡rsulÃ¡si formÃ¡k, szÃ¶vetkezetek, termelÅ‘i csoportok szintÃ©n 700 000 eurÃ³t kaphatnak pÃ¡lyÃ¡zatonkÃ©nt mezÅ‘gazdasÃ¡gi gÃ©pek beszerzÃ©sÃ©re. A vissza nem tÃ©rÃ­tendÅ‘ tÃ¡mogatÃ¡s arÃ¡nya a tervezet kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©ben legfeljebb 65 szÃ¡zalÃ©k lehet.Â

A burgonya- Ã©s zÃ¶ldsÃ©gtermesztÅ‘ gazdÃ¡k Ã©s a tÃ¡rsulÃ¡si formÃ¡k a DR 16 intÃ©zkedÃ©s keretÃ©ben egÃ©sz sor beruhÃ¡zÃ¡sfajtÃ¡hoz kaphatnak tÃ¡mogatÃ¡st. Ilyenek pÃ©ldÃ¡ul a zÃ¶ldsÃ©g- Ã©s burgonyatermesztÅ‘ gazdasÃ¡gok lÃ©trehozÃ¡sa Ã©s fejlesztÃ©se; vÃ©dett termÅ‘terÃ¼letek (Ã¼veghÃ¡z, fÃ³liasÃ¡tor) lÃ©trehozÃ¡sa; de lehet pÃ¡lyÃ¡zni a gazdasÃ¡g mezÅ‘gazdasÃ¡gi gÃ©pekkel Ã©s eszkÃ¶zÃ¶kkel valÃ³ felszerelÃ©sÃ©re; gazdasÃ¡gszintÅ± feldolgozÃ³ egysÃ©gek lÃ©tesÃ­tÃ©sÃ©re (kizÃ¡rÃ³lag a projekt mÃ¡sodlagos elemekÃ©nt), csomagolÃ³- vagy tÃ¡rolÃ³egysÃ©gek lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra Ã©s fejlesztÃ©sÃ©re; a kedvezÅ‘tlen idÅ‘jÃ¡rÃ¡si jelensÃ©gekre figyelmeztetÅ‘, illetve azok hatÃ¡sait enyhÃ­tÅ‘ berendezÃ©sek Ã©s rendszerek beszerzÃ©sÃ©re; sajÃ¡t Ã¶ntÃ¶zÅ‘rendszer lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra Ã©s modernizÃ¡lÃ¡sÃ¡ra, beleÃ©rtve a vÃ­ztÃ¡rolÃ³ lÃ©tesÃ­tÃ©sÃ©t is (de itt is csak a projekt mÃ¡sodlagos elemekÃ©nt); a nÃ¶vÃ©nyek, terÃ¼letek Ã©s technolÃ³giai folyamatok felÃ¼gyeletÃ©re, megfigyelÃ©sÃ©re Ã©s ellenÅ‘rzÃ©sÃ©re szolgÃ¡lÃ³ rendszerekre; a helyszÃ­nek megvilÃ¡gÃ­tÃ¡sÃ¡ra szolgÃ¡lÃ³ rendszerekre, meteorolÃ³giai Ã¡llomÃ¡sra, Å‘rhÃ¡z beszerzÃ©sÃ©re stb.Â

OrszÃ¡gszinten nagy versengÃ©sre lehet szÃ¡mÃ­tani, ezÃ©rt a sikeres pÃ¡lyÃ¡zÃ¡s Ã©rdekÃ©ben szÃ¼ksÃ©ges a minÃ©l nagyobb pontszÃ¡m elÃ©rÃ©se.Â Ã–sszesen 100 pont szerezhetÅ‘, a pÃ¡lyÃ¡zatok az elÃ©rt pontszÃ¡mok csÃ¶kkenÅ‘ sorrendjÃ©ben esÃ©lyesek a tÃ¡mogatÃ¡s elnyerÃ©sÃ©re.Â

PontszerzÃ©si lehetÅ‘sÃ©gek a burgonyatermesztÅ‘knÃ©l

5 pont jÃ¡r, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ mezÅ‘gazdasÃ¡gi szÃ¶vetkezet vagy a mezÅ‘gazdasÃ¡gi minisztÃ©rium Ã¡ltal elismert termelÅ‘i csoport, illetve a 2005/1-es tÃ¶rvÃ©ny alapjÃ¡n megalakÃ­tott mezÅ‘gazdasÃ¡gi tÃ¡rsas. 5 pont jÃ¡r egy termelÅ‘i csoport tagjÃ¡nak is, ha egyÃ©nileg pÃ¡lyÃ¡zik, illetve annak a pÃ¡lyÃ¡zÃ³nak, aki valamely mezÅ‘gazdasÃ¡gi szÃ¶vetkezetben rÃ©szvÃ©nyes alapÃ­tÃ³ tag vagy a 2005/1-es tÃ¶rvÃ©ny alapjÃ¡n lÃ©trejÃ¶tt mezÅ‘gazdasÃ¡gi tÃ¡rsasokban, illetve az agrÃ¡rminisztÃ©rium Ã¡ltal elismert termelÅ‘i csoportban tag. 5 pont jÃ¡r arra, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ gazdasÃ¡ga kÃ¶zepes mÃ©retÅ± (Ã©rtÃ©ke 12 000 Ã©s 250 000 SO eurÃ³ kÃ¶zÃ¶tti). A szÃ¶vetkezetek vagy termelÅ‘i csoportok esetÃ©ben a tagok gazdasÃ¡gainak SO-Ã©rtÃ©ke Ã¶sszeadÃ³dik, ami ahhoz, hogy megkapjÃ¡k az Ã¶t pontot, nem haladhatja meg a 250 000 eurÃ³ SO-t.Â

Ã–sszesen 45 pont szerezhetÅ‘, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ a gazdasÃ¡gban korszerÅ±, a kÃ¶rnyezetre minimÃ¡lisan kÃ¡ros mezÅ‘gazdasÃ¡gi eljÃ¡rÃ¡sokat Ã©s technolÃ³giÃ¡kat vezet be. Ezen belÃ¼l 12 pont szerezhetÅ‘, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ precÃ­ziÃ³s mezÅ‘gazdasÃ¡got valÃ³sÃ­t meg, automatizÃ¡lt vagy digitalizÃ¡lt termelÃ©si vagy feldolgozÃ¡si technikÃ¡kat cÃ©loz meg, informatizÃ¡lja a cÃ©g vezetÃ©sÃ©t, automatizÃ¡l Ã©s robotizÃ¡l, szÃ¡mÃ­tÃ³gÃ©pes programokat szerez be a termelÃ©si vagy feldolgozÃ¡si szakaszok kÃ¶vetÃ©sÃ©re, Ã¶njÃ¡rÃ³, GPS-szel felszerelt traktorokat vÃ¡sÃ¡rol stb. 3 pont jÃ¡r, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ kÃ¶rforgÃ¡sos gazdÃ¡lkodÃ¡st folytat, ÃºjrahasznosÃ­t vagy Ãºj mellÃ©ktermÃ©ket Ã¡llÃ­t elÅ‘ a feldolgozÃ¡s sorÃ¡n keletkezÅ‘ hulladÃ©kbÃ³l, komposztÃ¡lÃ³ berendezÃ©seket, illetve biomasszÃ¡t hasznÃ¡lÃ³ energiatermelÅ‘ berendezÃ©seket vÃ¡sÃ¡rol. 10 pont jÃ¡r, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ betervezi az energiahatÃ©konysÃ¡g javÃ­tÃ¡sÃ¡t, pl. Ã©pÃ¼letet szigetel vagy napelemek, illetve szÃ©lturbinÃ¡k segÃ­tsÃ©gÃ©vel villamos energiÃ¡t Ã¡llÃ­t elÅ‘ sajÃ¡t hasznÃ¡latra, valamint akkor is, ha geotermikus energiÃ¡t hasznÃ¡lÃ³ berendezÃ©seket vÃ¡sÃ¡rol.Â

15 pont szerezhetÅ‘, ha a tÃ¡mogatÃ¡sbÃ³l a burgonya eladÃ¡sra valÃ³ elÅ‘kÃ©szÃ­tÃ©se â€“ a hasznÃ¡lt kifejezÃ©s szerint kondicionÃ¡lÃ¡sa: mosÃ¡s, szÃ¡rÃ­tÃ¡s, vÃ¡logatÃ¡s, csomagolÃ¡s, cÃ­mkÃ©zÃ©s â€“ vÃ¡lik lehetÅ‘vÃ©. 10 pont jÃ¡r abban az esetben, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ a termÃ©nytÃ¡rolÃ³ban ellenÂ­Å‘rzÃ¶tt kÃ¶rnyezeti feltÃ©teleket teremtÅ‘ berendezÃ©seket vÃ¡sÃ¡rol (klimatizÃ¡lÃ¡s, nedvessÃ©gszabÃ¡lyozÃ¡s). 5 pont jÃ¡r annak a pÃ¡lyÃ¡zÃ³nak, aki farmszinten a burgonya feldolgozÃ¡sÃ¡t is megvalÃ³sÃ­tja (a feldolgozÃ³ra fordÃ­tott Ã¶sszeg azonban nem haladhatja meg a pÃ¡lyÃ¡zat Ã©rtÃ©kÃ©nek felÃ©t).Â

10 pontot kap, aki bebiztosÃ­tja a burgonyÃ¡val beÃ¼ltetett terÃ¼leteit vagy a termÃ©nytÃ¡rolÃ³it, vagy ha a kultÃºra egÃ©szsÃ©gÃ©t, a talaj tÃ¡panyagtartalmÃ¡t, a termÅ‘fÃ¶ld nedvessÃ©gÃ©t Ã©rzÃ©kelÅ‘ berendezÃ©seket vÃ¡sÃ¡rol. 15 pontot kap az a pÃ¡lyÃ¡zÃ³, aki legkevesebb hÃ¡rom Ã©v rÃ©gisÃ©ggel rendelkezik a burgonyatermesztÃ©sben Ã©s jÃ¶vedelmÃ©nek tÃ¶bb mint 50 szÃ¡zalÃ©ka mezÅ‘gazdasÃ¡gbÃ³l szÃ¡rmazik. Ezt a feltÃ©telt mÃ©rlegkÃ©pes kÃ¶nyvelÅ‘ (expert contabil) sajÃ¡t felelÅ‘ssÃ©gre tett nyilatkozatÃ¡val kell bizonyÃ­tani, amelynek legalÃ¡bb hÃ¡rom Ã©vre kell vonatkoznia. 7 pont jÃ¡r azon cÃ©geknek, amelyek legalÃ¡bb hÃ¡rom Ã©vre visszamenÅ‘leg mezÅ‘gazdasÃ¡ggal vagy mezÅ‘gazdasÃ¡gi termÃ©kek feldolgozÃ¡sÃ¡val foglalkoznak â€“ itt nem szÃ¡mÃ­t az ebbÅ‘l szerzett jÃ¶vedelem arÃ¡nya, Ã¡m aki emellÃ© letette a mÃ©rlegkÃ©pes kÃ¶nyvelÅ‘ nyilatkozatÃ¡t, az megkapja a 15 Ã©s a 7 pontot is, Ã­gy Ã¶sszesen 22 pont szerezhetÅ‘.Â

10 pont jÃ¡r annak, aki eddig mÃ©g nem pÃ¡lyÃ¡zott sikeresen, nem kapott tÃ¡mogatÃ¡st a 2014 Ã©s 2020 kÃ¶zÃ¶tti, valamint a 2021â€“2022-es Ã¡tmeneti idÅ‘szakban a 4.1-es intÃ©zkedÃ©s keretÃ©ben, mely a GazdasÃ¡gok korszerÅ±sÃ­tÃ©se nevet viselte.Â

Pontok jÃ¡rnak a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ vagy a hivatalosan, teljes munkaidÅ‘vel alkalmazott farmvezetÅ‘ mezÅ‘gazdasÃ¡gi vÃ©gzettsÃ©gÃ©re is: 10 pont, ha nÃ¶vÃ©nytermesztÃ©si, kertÃ©szeti vagy agrÃ¡rÃ©lelmezÃ©si egyetemet vÃ©gzett; 6 pont, ha utolsÃ³ Ã©ves az egyetemen vagy ha az egyetem elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n nem szerezte meg a diplomÃ¡t; 4 pont, ha a pÃ¡lyÃ¡zÃ³ mezÅ‘gazdasÃ¡gi lÃ­ceumot vagy posztlÃ­ceumot vÃ©gzett; 2 pont, ha legalÃ¡bb a tanÃ¼gyi tÃ¶rvÃ©ny szerinti 1-es szintÅ± mezÅ‘gazdasÃ¡gi szakkÃ©pzÃ©sen vett rÃ©szt.

A DR 16-os beavatkozÃ¡s keretÃ©ben tÃ¡mogathatÃ³ Ã¶sszes kÃ¶ltsÃ©gtÃ­pus rÃ©szletesen szerepel a pÃ¡lyÃ¡zati ÃºtmutatÃ³ban. Ez, valamint minden mellÃ©klet a www.afir.ro honlapon Ã©rhetÅ‘ el.