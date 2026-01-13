Bort, búzát békességet!

A Háromszék napilap gazdaoldalának készítői boldog új évet kívánnak minden mezőgazdásznak, farmernek, agrárvállalkozónak és mindazoknak, akik a földből élnek! Legyen az új év tele bőséges terméssel, egészséges állatokkal és sikeres gazdálkodással! Legyen az időjárás kegyes Önökhöz, és hozzon jó termést a földekre, hogy bőven legyen aratni való gabona, gyümölcs és zöldség!

Külön köszönettel tartozunk Önöknek a kemény munkájukért, amit a föld megművelésébe, az állatok gondozásába fektetnek. Az egész ország élelmezése és jóléte függ az Önök munkájától, és nagy tisztelet illeti meg ezért mindannyiukat! Legyen az új év tele lehetőségekkel, innovációval és fejlődéssel a mezőgazdaságban! Legyenek sikeresek az uniós és nemzeti pályázatok, bővüljenek a piacok és erősödjön a mezőgazdasági közösség!

Kívánjuk, hogy az új évben gazdaságaikat kerüljék el az éghajlati katasztrófák, a járványok és az állatbetegségek, és hogy mindig legyen elegendő víz és emberi erő a föld gondozásához! Legyen az új év tele egészséggel, boldogsággal és sikerrel, és hisszük, hogy a föld mindig hűségesen megjutalmazza Önöket a munkájukért!

Boldog új évet kívánunk minden vidéki családnak és közösségnek! Legyen az új év tele szeretettel, együttléttel és örömmel! Legyenek erősek a családi kötelékek, és legyen mindig idő a közös élményekre és a hagyományok ápolására! Kívánjuk, hogy az új év hozzon biztonságot, egészséget és boldogságot minden vidéki otthonba! Legyenek a közösségek erősek és támogatóak, és a gazdák mindig segítsék egymást szükség idején! Legyen az új év tele lehetőségekkel a vidéki élet fejlesztésére, a helyi gazdaságok és a közösségi élet erősítésére! Kívánjuk, hogy a vidéki élet szépségei és kihívásai együtt járjanak a fejlődéssel és a sikerrel! Mi részünkről igérjük, hogy ebben az évben is mindig időben tájékoztatjuk a háromszéki gazdákat minden hasznos tudnivalóról, pályázási lehetőségekről és szakmai újdonságokról.

A Gazdakör oldal szerkesztői