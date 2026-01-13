Január 16-án, pénteken az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban kezdődik az immár negyedszázados hagyománnyal rendelkező sepsiszentgyörgyi egyetemes imatized, amely ezúttal is az egységre való törekvésre biztatja és bátorítja a híveket. Idén Pál apostol igéjével „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef. 4, 4) – hívják a híveket, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül együtt imádkozzanak Istenhez.

Az évről évre sokakat megmozgató közösségépítő rendezvény kezdeményezője, Zelenák József evangélikus lelkész, esperes lapunknak arról beszélt, bár különböző felekezethez tartozó híveket várnak estéről estére a város templomaiba, a meghívás egységes, mindenkihez szól. „Nekünk egységesen kell vállalni ezt a küldetést, azért kell imádkozni, hogy ebben a zűrzavaros, szétesőfélben lévő, közösségeket romboló világban odafigyeljünk arra: egyek vagyunk, hogy Isten előtt ugyanazok vagyunk. Azért kell szüntelenül imádkozni, hogy az Isten egyben tartsa ezt a világot és bennünket is” – fogalmazott.

Elmondta, bár a kezdeti időszakhoz képest kissé megfogyatkozott a résztvevők száma, azonban évről évre így is megtelnek a sepsiszentgyörgyi templomok, ahol tíz estén át – idén január 25-ig – imádkoznak együtt a hívek. A visszajelzések pedig azt erősítik, hogy „szükség van erre a rendezvényre, jó találkozni, újra együtt imádkozni egy közös ügyért és jót tenni”, hiszen az imahétnek karitatív jellege is van, a hívek egy-egy rászoruló egyén vagy család számára gyűjtenek. „Ez fontos, úgy érzem, hogy az emberek ezt a szívükön hordozzák és tenni is akarnak ezért” – összegzett Zelenák József.

Az ökumenikus imatized alkalmai 18 órától kezdődnek a következő program szerint: január 16-án, pénteken az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban Bancea Mátyás Dániel református lelkész hirdet igét, másnap pedig a szemerjai református templomba várják a híveket, ahol Márkus András római katolikus plébános szolgál. Az unitárius templomban január 18-án Takács Dezső római katolikus plébános, január 19-én pedig Péterfi Ágnes unitárius lelkész hirdeti az igét a Csíki negyedi Szent Gellért-templomban. A Gyöngyvirág utcai református templomban január 20-án Takó István római katolikus plébános, január 21-én az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész hirdeti az igét. Január 22-én a Gyár utcai Krisztus Király-templomba várják a híveket, ott Dénes Előd református lelkész-esperes szolgál, január 23-án, pénteken a református Vártemplomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész, január 24-én a belvárosi Szent József-templomban Marosi Tünde református lelkész hirdeti az igét. Az idei ökumenikus imatized január 25-én a belvárosi református templomban zárul Zelenák József evangélikus lelkész-esperes szolgálatával.