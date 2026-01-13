Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Egyetemes imatized SepsiszentgyörgyönEgységre biztatják a híveket

2026. január 13., kedd, Közélet

Január 16-án, pénteken az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban kezdődik az immár negyedszázados hagyománnyal rendelkező sepsiszentgyörgyi egyetemes imatized, amely ezúttal is az egységre való törekvésre biztatja és bátorítja a híveket. Idén Pál apostol igéjével „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef. 4, 4) – hívják a híveket, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül együtt imádkozzanak Istenhez. 

  • Az ökumenikus imatized nyitóeseményét a Szent Benedek-templomban tartják. Fotó: Albert Levente
Az évről évre sokakat megmozgató közösségépítő rendezvény kezdeményezője, Zelenák József evangélikus lelkész, esperes lapunknak arról beszélt, bár különböző felekezethez tartozó híveket várnak estéről estére a város templomaiba, a meghívás egységes, mindenkihez szól. „Nekünk egységesen kell vállalni ezt a küldetést, azért kell imádkozni, hogy ebben a zűrzavaros, szétesőfélben lévő, közösségeket romboló világban odafigyeljünk arra: egyek vagyunk, hogy Isten előtt ugyanazok vagyunk. Azért kell szüntelenül imádkozni, hogy az Isten egyben tartsa ezt a világot és bennünket is” – fogalmazott.

Elmondta, bár a kezdeti időszakhoz képest kissé megfogyatkozott a résztvevők száma, azonban évről évre így is megtelnek a sepsiszentgyörgyi templomok, ahol tíz estén át – idén január 25-ig – imádkoznak együtt a hívek. A visszajelzések pedig azt erősítik, hogy „szükség van erre a rendezvényre, jó találkozni, újra együtt imádkozni egy közös ügyért és jót tenni”, hiszen az imahétnek karitatív jellege is van, a hívek egy-egy rászoruló egyén vagy család számára gyűjtenek. „Ez fontos, úgy érzem, hogy az emberek ezt a szívükön hordozzák és tenni is akarnak ezért” – összegzett Zelenák József.

Az ökumenikus imatized alkalmai 18 órától kezdődnek a következő program szerint: január 16-án, pénteken az Állomás negyedi Szent Benedek-templomban Bancea Mátyás Dániel református lelkész hirdet igét, másnap pedig a szemerjai református templomba várják a híveket, ahol Márkus András római katolikus plébános szolgál. Az unitárius templomban január 18-án Takács Dezső római katolikus plébános, január 19-én pedig Péterfi Ágnes unitárius lelkész hirdeti az igét a Csíki negyedi Szent Gellért-templomban. A Gyöngyvirág utcai református templomban január 20-án Takó István római katolikus plébános, január 21-én az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész hirdeti az igét. Január 22-én a Gyár utcai Krisztus Király-templomba várják a híveket, ott Dénes Előd református lelkész-esperes szolgál, január 23-án, pénteken a református Vártemplomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész, január 24-én a belvárosi Szent József-templomban Marosi Tünde református lelkész hirdeti az igét. Az idei ökumenikus imatized január 25-én a belvárosi református templomban zárul Zelenák József evangélikus lelkész-esperes szolgálatával. 

