Közönségtalálkozó a Cseh Tamás-est alkotóival

Gajzágó Zsuzsa színésznő Valóság nagybátyám című Cseh Tamás emlékestjének január 16-ai előadása után közönségtalálkozóra kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár Gajzágó Zsuzsa és Szőcs Botond zongorista. Az előadás 19 órától kezdődik a kamarateremben, a közönségtalálkozót ugyanott tartják a másfél órás előadás után.

„…Felhívom a család tagjainak becses figyelmét a szükséges óvatosságra. Mert adódhatnak bajok, most, hogy én távol vagyok” – üzeni „Valóság” nagybátyánk Bereményi Géza dalszövegén keresztül. És ma a valósággal kapcsolatban még nagyobb zavarban vagyunk, hiszen a távolság egyre nő, a kedves rokon hiánya pedig egyre fájóbb. Ebből a hiányérzetből táplálkozik Gazjágó Zsuzsa legújabb Cseh Tamás-estje.

A színésznő szerint „halálosan komolyan vett játékosság” jellemzi Cseh Tamás dalait, melyek a szellem győzelmét jelentik a bornírt politikai gondolkodás, hatalmi játszmák, társadalmi berendezkedés fölött. Bölcsességgel és rálátással tekintenek a világra, amelyhez fontos a távolságtartás, miközben mégis olyan közvetlenek, mintha személyesen szólítanának meg minden hallgatót. „Úgy érzem, az a fajta humor, érzékenység, reflexió a világra, amit ő képvisel, talán egy kicsit segít felülemelkedni a jelen problémáin, eligazodni abban a riasztó változási folyamatban, amely körülvesz bennünket” – vallotta a színésznő Cseh Tamásról az új produkció kapcsán.

A kamarateremben látható előadás három neves sepsiszentgyörgyi zenész – Szőcs Botond (billentyűs hangszerek, dob), Ráduly Zsófia (hegedű) és Gerebenes Ede (ének, gitár, dob) –, valamint Pál-Ferenczi Gyöngyi és Nemes Levente színművészek közreműködésével készült. Az előadásra jegyek válthatóak a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában vagy a biletmaster.ro honlapon, és felhasználhatóak rá az ajándékutalványok is. (nbs)