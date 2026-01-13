Nacsa Lőrinc: A felvidéki magyarság mellett állunk

Az év végén a Felvidéken felgyorsultak az események, amikor váratlanul a parlament módosította a Btk.-t, amelynek része az a passzus is, hogy aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat, féléves börtönbüntetésre ítélhető, vagyis a történelem fontos részét kriminalizálják. „Az ügynek van külpolitikai és nemzetpolitikai vonatkozása, az én felelősségem a nemzetpolitika, ahol az az álláspontunk, hogy a 21. században a kollektív jogfosztás, a kollektív bűnösség elve a nemzetközi emberi jogi gyakorlatba, de a magyar emberi jogi gyakorlatba sem fér bele, ezért nekünk a Beneš-dekrétumok sem férnek bele. Ugyanakkor a magyar–szlovák jó kapcsolatokat sem érdemes veszélybe sodorni. Tapasztalataink világosak ezen a területen, mivel valamennyi szomszédos országban él magyar nemzeti közösség, és jól látszik, hogy minél jobb az együttműködés a szomszédokkal, az annál jobb helyzetet teremthet az adott ország területén élő magyaroknak. Ez igaz a magyar–szlovák együttműködésre is” – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

„Ugyanakkor meg kell vizsgálni, kik és miért hozták be a témát most a szlovák belpolitikába. Nem egy szlovák–magyar szembenállást akartak elérni? Nem arról van szó, hogy ez a két ország hevesen ellenzi a háborút, az arra adott rossz válaszokat? Mert békepárti kormányokról beszélünk, a háborút nem finanszírozni, hanem megállítani akarjuk. Nem az a cél, hogy megosszák a szlovákokat és a magyarokat, hogy az amúgy sem túl nagy békepárti tábort tovább darabolják?” – tette fel a szónoki kérdést. Ugyanakkor elmondta, kiállnak mindenki mellett, akit joghátrány, megkülönböztetés ér, mert magyar, annak megadnak minden segítséget. „Ott vagyunk a felvidéki magyarság mellett a jó meg a rossz törvények meghozatalakor is, a támogatásunk töretlen. A mostani történéseknek azonban a felvidéki magyar közösség számára is van egy nagyon fontos tanulsága. Ha a Magyar Szövetség ott volna a parlamentben, akkor lehet, egészen más irányt vesz ez a történet. Azt kell látniuk a felvidéki magyaroknak, hogy őket csak a magyarok tudják képviselni, mások nem fogják. Ha a magyarok ott vannak a parlamentben, akkor mindenre hatással lehetnek. Ha nincsenek, akkor csak elszenvedői a történetnek, mint ahogy ebből a példából is látszik.”

Nagya Lőrinc úgy látja: „Mi, magyarok olyanok vagyunk, hogy amikor békeidő van, akkor hárman négyfélét gondolunk, de amikor baj van, akkor összefogunk, egyfelé húzunk és közösen cselekszünk, mert megértjük, hogy helyzet van. Ha helyzet van és cselekedni kell, akkor mi, magyarok példát szoktunk mutatni a világnak összefogásból. Szerintem ez a Felvidéken is realitás. Kis ügyekben szabadságra, de nagy ügyekben egységre van szükség.”

Az államtitkár hozzátette, a vajdasági és az erdélyi helyzetet érdemes tanulmányozniuk a felvidékieknek is. Az a tanulság: ha a magyar párt képviselői ott vannak a parlamentben, a kormányban, akkor a nehéz döntések idején – ilyen például a szerbiai külföldi támogatású tüntetések vagy a román gazdasági nehézségek – az erős magyar képviselet akár tompítani is tudja a negatív döntéseket, sőt, előnyöket is biztosíthat a közösségnek. Romániában és Szerbiában a sikeres érdekképviselet ezt megtette.