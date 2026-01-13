A magyar válogatott tegnap 13–10-re nyert a montenegrói csapat ellen a belgrádi férfi vízilabda-Európa-bajnokság második fordulójában. Varga Zsolt együttese ezzel már biztosan csoportelső, és hat ponttal folytatja szereplését a középdöntőben, előtte viszont még szerdán 13.30-tól Málta ellen zárja a kontinensviadal első szakaszát.

Nem kellett sokat várni az első gólokra, Vigvári Vince találatára a rivális fórból válaszolt. A túloldalon is jött az első kiállítás, a végigjátszott figurát pedig Angyal Dániel húzta közelről a hálóba. A folytatásban Manhercz Krisztián védekezéséről pattant a labda a kapuba, míg Vigvári Vendel akcióból lőtte ki a bal felső sarkot. Jansik Szilárd révén először volt kétgólos a magyar előny, azonban megúszásból betalált az ellenfél (4–3).

A második negyedben Manhercz ötméterest értékesített, aztán Kovács Péter három védővel a nyakán harcolt ki kiállítást, Tátrai Dávid pedig közelről továbbított a hálóba. Montenegró újabb fór után zárkózott fel, majd Jansik Szilárd ritkán látható átadását Angyal fejezte be. Varga Vince már a félidő vége előtt kipontozódott, kisvártatva Fekete Gergő közelről nem hibázott (8–4).

A harmadik felvonásban páros kiállítás után Dejan Savić szövetségi kapitány időt kért, majd tanítványai végrehajtották elképzeléseit. Támadásban teljesen elakadt a magyar csapat, több mint hat percig nem volt kapura lövése sem. A jeget Kovács Péter törte meg, ezt követően az újabb magyar fórt Fekete fejezte be, megduplázva ezzel az előnyt, míg a negyed végén Nagy Ádám is feliratkozott a gólszerzők közé (11–5).

A zárószakaszban másfél perc alatt kétszer is betalált a montenegrói alakulat, viszont Kovács megnyugtatta a kedélyeket. Vlado Popadić találata után kimaradt a magyar fór, azonban nem sokkal később Angyal úszott meg, és higgadt ejtéssel bő három perccel a vége előtt gyakorlatilag lezárta a legfontosabb kérdést, a vége 13–10 lett.