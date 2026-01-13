Tortoma Önképzőkör Baróton, a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától az évnyitó találkozó keretében Fenntarthatóság, innováció és jog – A zöld gondolkodástól a mesterséges intelligenciáig címmel a középajtai Simon Lavinia Regina jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) a Kommuna – székely öko-románc című darabot játssza. Írta és rendezte: Radu Afrim. Korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház e heti előadásai: 14-én, szerdán 13 órától a Vigadó nagytermében Antoine De Saint-Exupéry A kis herceg, rendező: Nagy Norbert; 15-én, csütörtökön a román kultúra napja alkalmából 19 órától a Vigadó nagytermi stúdiójában Alexandru Popa A boldogság titka, rendező: Tóth Árpád. Jegyek a Vigadó jegypénztárában és az in-time.hu ol­dalon.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja a szörcsei kultúrotthonban január 18-án, vasárnap 18 órától bemutatja Páskándi Géza Egy ember, aki megunta a bőrét című komédiáját. Rendező: Molnár János, a rendező munkatársa: Molnár Júlia.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház januári szabad előadásai a stúdióteremben: 17-én, szombaton 11 órától és 22-én, csütörtökön 18 órától (a magyar kultúra napja alkalmából) Csodaszarvas (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Az év első hónapja sokrétű programkínálattal indul: bel- és külföldi turné, szervezett előadások és vendégjátékok gazdagítják a repertoárt. A fiatalabb korosztályra is kiemelt figyelmet fordítanak, Sepsiszentgyörgyön és Budakalászon Ludas Matyi kalandjai elevenednek meg, január 28-án pedig a Bekecs Táncszínház vendégjátéka egészíti ki a gyermekeknek szóló kínálatot. A részletes program: 22-én, csütörtökön 19 órától Brassóban a Redut Kulturális Központban Napszentület – a Magyar Kultúra Napja alkalmából (jegyek az Eventbook oldalon, valamint hétköznap 9–14 óráig a Redut Kulturális Központban és a brassói RMDSZ székházában kaphatóak, érdeklődni a 0734 820 737-es telefonszámon lehet); 23-án, pénteken 10 és 12 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstú­dióban szervezett előadások és ugyanott 19 órától 100 lejes feleség – az Udvarhely Néptáncműhely vendégelőadása (jegyek a központi jegyirodában vásárolhatók); 26-án, hétfőn 19 órától Marosvásárhelyen a Nemzeti Színház nagytermében Napszentület; 28-án, szerdán 9.30-tól és 11.30-tól Budakalászon a XX. Kalászi Kortárs Tánctalálkozón Ludas Matyi; 28-án, szerdán a Háromszék Táncstú­dióban 12 órától Szép új világ és 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendég­előadásai (jegyek a központi jegyirodában); 29-én, csütörtökön 19 órától Budakalászon a XX. Kalászi Kortárs Tánctalálkozón a Kós Károly Művelődési Házban Napszentület (jegyek a dunatancmuhely.jegy.hu oldalon).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Bernard: Mars-küldetés (románul beszélő), 18 órától Nürnberg (magyarul beszélő), 19 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.45-től The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő), 21 órától Ősi ösztön (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro.

Hitvilág

MÁRIA-KÖSZÖNTŐ. Minden hónap 13-án Mária-köszöntőt tartanak Mikóújfaluban a katolikus templomban. A téli időszámítás alatt a liturgia 17 órakor kezdődik.

ÉLET A LÉLEKBEN TALÁLKOZÓK. Keddenként 18.45–21 óráig a belvárosi Szent József-plébánián; szerdánként 19–21 óráig a Krisztus Király-plébánián (a keddi és szerdai találkozót élőben is közvetítik: elérhető és újrahallgatható az eletalelekben.ro oldalon az Élő adás menüpontban); csütörtökönként 22–22.30-ig imaszolgálat van azok számára, akik ebben az órában bekapcsolódnak és nincs lehetőségük közösségbe járni (bárki bekapcsolódhat bárhol tartózkodik bármilyen szükséglettel, kéréssel); péntekenként 18–20 óráig román nyelven a Szent Benedek-plébánián tartanak találkozókat, amelyek szándéka a plébániák lelki életének fellendítése.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

LELKINAP HÁZASPÁROKNAK. Január 31-én, szombaton a csíksomlyói Jakab Antal Házban a házasság hetére hangoló lelkinapot szervez a Gyulafehérvári Családpásztor Evangelizációs Szolgálat A házasság szabadsága címmel. Arra hívják a házaspárokat, hogy újra felfedezzék: a házasság nem fogság, a házastársi hűség nem teher, hanem a szeretet legmélyebb formája. Az előadó Dávid György plébános lesz, tanúságot tesz Kovács Csaba és Melinda, Kopacz Zoltán és Zsuzsa. További részletek a csaladpasztor.com oldalon.

Előadás a gombákról

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban január 15-én, csütörtökön 18 órától Farkas János vetített képes kiselőadást tart A kései laskagomba és társai címmel, majd a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi gombás évbúcsúztatójának képes és filmes bemutatása látható. Film: Simon József, képek: Petrovits Győző.

Felhívás esküvői történetek és relikviák gyűjtésére

Március 20-án nyílik a Magyar Nemzeti Múzeum Székely Menyasszony című kiállítása a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel közös szervezésben. A tárlat a 2024-ben az Év kiállítása díjjal jutalmazott Magyar Menyasszony utazó, kapszula változata, amely a menyasszony nézőpontjából 500 évre visszamenően mutatja be a nők társadalmon belüli helyzetének változását, az esküvői szokásokat, hagyományokat, viseleteket, a tervek szerint székelyföldi történetekkel kiegészítve. Ahhoz, hogy a készülő tárlat a székely magyar közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomata lehessen, gyűjtést hirdetnek. Ajánljon fel a kiállításhoz kölcsön családi relikviákat, amelyek az esküvői szokásokhoz, a házassághoz vezető úthoz kapcsolódnak (ruhák, kiegészítők, ajándékok, az ismerkedéshez, a házasságkötéshez kötődő tárgyi emlékek, szerelmes levelek, dokumentumok). Töltse fel a magyarmenyasszony.hu oldalra saját, szülei, nagyszülei, családtagjai esküvői fotóját, történetét. A tárgyak, dokumentumok felajánlásának menete: a relikviák leadási szándékát kérik előre jelezni február 15-ig, fotómelléklettel a szekelymenyasszony@gmail.com e-mail-címen; tárgy: székelymenyasszony. A relikviák leadására személyesen lesz lehetőség február 8–15-ig, naponta 10–16 óráig a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet irodájában, a Bod Péter Megyei Könyvtár épületében, illetve egy későbbi időpontban Csíkszeredában a Főkonzulátuson. A magyarmenyasszony.hu oldal Magyarország egyedülálló esküvői tematikájú online adatbázisa, amely közel 3000 esküvőt és 6000 fényképet őriz. Az online archívum egy folyamatosan bővülő gyűjtemény, ahová bárki feltöltheti saját vagy családja, rokonai, felmenői, ismerősei esküvői történetét és fényképeit. Abban az esetben, ha a fotók feltöltésével technikai probléma adódna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet irodájában személyesen segítenek a fent jelzett februári időszakban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja gyógyszertár (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0752 168 734) tart nyitva.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Hydrokov értesíti a lakosságot, hogy javítási munkálatok miatt ma 8 és 15 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Sajtó utcai 1-es, 2-es, 15-ös és 16-os szám alatti tömbházban; a Múzsák sétány 12. szám, A, B, C és D lépcsőházában; a Vasile Goldiș utcai 1-es, 2-es, 12-es, 13-as és 14-es szám alatti tömbházban; az Ifjúság sétány 11. szám alatti tömbházban és a Stadion utcai 3-as és 4-es szám alatti tömbházban.