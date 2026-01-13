Lehet adót fizetni

Online is lehet fizetni a www.ghiseul.ro oldalon, ahol a saját fiók létrehozása után az aktuális adózási összeg is megjelenik. A vonatkozó törvény szerint március 31-ig kell befizetni a teljes évi adók és illetékek első felét, szeptember 30-ig pedig a második felét, de aki március végéig az egész évi adóját törleszti, 9 százalékos kedvezményben részesül. (demeter)

Sepsiszentgyörgyön tegnaptól be lehet fizetni az ingatlan- és gépjárműadókat: a helyi közpénzügyi igazgatóságon (a tükörpalota földszintjén) hétfőtől szerdáig 8–15, csütörtökön 8–16, pénteken pedig 8–13.30 óráig.

