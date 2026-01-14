Magyar olimpiai értékekről 2026-ot olimpiai emlékévvé nyilvánította a Magyar Olimpiai Bizottság. Ennek részeként Sepsiszentgyörgyre érkezik Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója, illetve Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, akik ma 17 órától a Székely Nemzeti Múzeumban közönségtalálkozón beszélnek elsősorban a magyar olimpiai értékekről és hagyományokról.

Győr Béla beszél még a Katonaolimpikonok című könyvéről, Szabó Bence pedig olimpiai tapasztalatairól számol be (versenyzőként 2 arany- és 2 ezüstérmet nyert, a venezuelai vívóválogatott technikai igazgatójaként pedig jelentős szerepe volt a dél-amerikai ország londoni olimpián elért sikerében).

A magyar kultúra napja Sepsiszentgyörgyön

A magyar kultúra napja alkalmából a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncertfúvószenekar hangversenyével indul az idei év kulturális rendezvényeinek sora Sepsiszentgyörgyön. A Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében létrejövő eseményre január 23-án, pénteken 20 órától kerül sor a Tamási Áron Színház nagytermében. A már hagyományosnak számító ünnepi hangversenyen klasszikus és kortárs magyar zeneszerzők darabjai fognak felcsendülni. A zenekar sok nemzetközi versenynek és találkozónak is volt már résztvevője, több európai országban is koncertezett. Évente több mint 40 fellépést vállalnak a zenekari tagok: többek közt a magyar kultúra napja alkalmából szervezett hangversenyen, a Szent György Napokon, a Székely Vágtán és minden évben a rétyi Nemzetközi Fúvóstalálkozón hallhatja őket a közönség. A zenekar repertoárja színes és sokoldalú: játszanak klasszikusokat, történelmi indulókat, de operák, operettek, könnyű- és filmzenei dallamok is felcsendülnek műsoraikban. Vezényel: Maksai József. A koncertre jegyeket 40 és 20 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház e heti előadásai: ma 13 órától a Vigadó nagytermében Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg, rendező: Nagy Norbert; 15-én, csütörtökön a román kultúra napja alkalmából 19 órától stúdió-előadásként a Vigadó nagytermében Alexandru Popa: A boldogság titka, rendező: Tóth Árpád. Jegyek kaphatók a Vigadó jegypénztárában és az in-time.hu oldalon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház január 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Dirty Dancing című elő­adását játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja a szörcsei kultúrotthonban január 18-án, vasárnap 18 órától bemutatja Páskándi Géza Egy ember, aki megunta a bőrét című komédiáját. Rendező: Molnár János, a rendező munkatársa: Molnár Júlia.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház januári szabad előadásai a stúdióteremben: 17-én, szombaton 11 órától és 22-én, csütörtökön 18 órától (a magyar kultúra napja alkalmából) Csodaszarvas (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára: 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és 19.30-tól magyarul beszélő, 15.45-től Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 17.30-tól Anakonda (magyarul beszélő), 19 órától Legénybúcsú (magyar vígjáték), 21 órától Szerelem falun (román vígjáték). Honlap: artacinema.ro.

Motivációs előadás

A magyarországi Bódi Tesók erdélyi körútjuk során január 16-án, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében tartanak motivációs elő­adást. Telefonos jegyfoglalás a +36 706 317 726-os számon, fizetés a helyszínen.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Kőröstarjánból, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

ÉVADNYITÓ HUMORPINCE-­CSEREBERE KLUB. Ma 18 órakor minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót szeretettel várnak a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába. ♦ Ugyancsak várják az érdeklődőket ma 16 órakor a Kónya Ádám Művelődési Ház Cserebere Klubjába is.

Kassai Lajos lovas íjász előadása

Lovasíjászat, hagyomány, modernitás címmel tart előadást január 16-án, pénteken 19 órától Kassai Lajos Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az előadó a modern kori lovas íjászat alapítója, világszerte elismert mester. Tudását és módszerét ma már a világ 18 országában oktatják. Jegyek az in-time.hu oldalon kaphatóak.

Szerelmes táncfilm Sepsiszentgyörgyön

Magyar menyegző – Káel Csaba és Lajos Tamás szerelmes táncfilmjének közönségtalálkozóval egybekötött székelyföldi bemutatójára kerül sor Sepsiszentgyörgyön január 18-án, vasárnap 19 órától a Tamási Áron Színházban. A magyar kultúra napjához kapcsolódva indul el a Magyar menyegző székelyföldi vetítéssorozata a Vándormozi szervezésében, amelyen az alkotók és a főszereplők is részt vesznek. A belépőjegy ára egységesen: 50 lej, kapható a Tamási Áron Színház jegypénztárában vagy online az avandormozi.ro oldalon. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

Mozgó Délután Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület partnerségben az Önkormányzat Sportirodájával ma 16–18 óráig tartja az idei év első Mozgó Délutánját a céhes városi Kicsid Gábor Sportcsarnokban. Az érdeklődőknek lehetőségük lesz asztaliteniszezni, szaladni, ugrókötelezni, táncolni, malmozni, amőbázni, sakkozni Perdi Róberttel, de betekintést nyerhetnek a dobóversenyek világába is Lénárt Paula segítségével. A Zöld Nap Egyesületnek köszönhetően gyerekfoglalkozás, origamizás lesz és megismerhetnek a jelenlévők különböző fajátékokat is. A programsorozat záró momentumként 17 órától Jánó Melinda, a Zöld Nap Egyesület önkéntese különböző latin táncokkal varázsolja el a résztvevőket. Bővebben a zoldnap.info-n.

Előadás a gombákról

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban január 15-én, csütörtökön 18 órától A kései laskagomba és társai címmel Farkas János tart vetített képes kiselő­adást, majd a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi gombás évbúcsúztatójának képes és filmes bemutatása tekinthető meg. Film: Simon József, képek: Petrovits Győző.

Irodalomterápiás foglalkozás

Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház melléktermében csütörtökön 17.30-tól Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta A testem és Én (vállalható terheim) címmel irodalomterápiás foglalkozást tart legkevesebb öt, legtöbb tíz személynek. A résztvevőkkel együtt keresik a válaszokat olyan kérdésekre, mint: Fel tudom-e mérni, hogy mekkora a testem teherbírása? Odafigyelek-e a testem „hangjára”? Szánok-e elég időt, figyelmet az öngondoskodásra? Mennyire fontos szerepet játszik ez az életemben? A válaszadásban segíteni fog a szépirodalom, Fodor Ákos haikui, és Szabó T. Anna gondolatai. A részvétel adományalapú, ajánlott összeg alsó határa 20 lej. Elérhetőség: a 0740 009 120-as telefonon, a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen vagy Messengeren.